Почтовое отделение Ийсаку закроется 23 июля

Все почтовые услуги будут по-прежнему доступны жителям этого района.

«Причина закрытия заключается в том, что почтовое отделение редко посещается и его услугами редко пользуются — за последний год использование почтового отделения сократилось вдвое. Из-за низкого использования держать почтовое отделение открытым больше нецелесообразно», — пояснила Кайе Калвик, руководитель Северного региона почтовых услуг Omniva.

Все жители региона могут воспользоваться бесплатной персональной почтовой услугой — возможностью пригласить почтового курьера Omniva к себе домой или на работу, чтобы получить необходимые почтовые услуги, не выходя из дома. У курьера можно купить марки и конверты, отправлять и получать письма и посылки, оплачивать счета, а также подписываться на газеты и журналы.