Почтовое отделение Ийсаку закроется 23 июля

Из-за постоянного снижения числа посетителей почтовое отделение Ийсаку в Алутагузеской волости будет закрыто с 23 июля.
Все почтовые услуги будут по-прежнему доступны жителям этого района.
«Причина закрытия заключается в том, что почтовое отделение редко посещается и его услугами редко пользуются — за последний год использование почтового отделения сократилось вдвое. Из-за низкого использования держать почтовое отделение открытым больше нецелесообразно», — пояснила Кайе Калвик, руководитель Северного региона почтовых услуг Omniva.
Все жители региона могут воспользоваться бесплатной персональной почтовой услугой — возможностью пригласить почтового курьера Omniva к себе домой или на работу, чтобы получить необходимые почтовые услуги, не выходя из дома. У курьера можно купить марки и конверты, отправлять и получать письма и посылки, оплачивать счета, а также подписываться на газеты и журналы.
«Услуга была хорошо принята, и ее использование набирает обороты. Это особенно удобное решение для тех, кому сложно выходить из дома из-за транспортных проблем, проблем со здоровьем или других проблем», — сказал Кайе Калвик.