В Нарве прошел рейд по проверке учебных машин

Целью рейда была проверка законности учебной поездки и соответствия учебных автомобилей установленным требованиям. Выявленные недостатки были связаны с документами, необходимыми для управления транспортным средством, и надлежащей маркировкой учебных машин.

- Хотя в рамках этих контрольных мероприятий мы ограничились предупреждениями и привлечением внимания, все же важно отметить, что мы обязательно продолжим подобные контрольные мероприятия, поэтому важно привести учебное вождение в соответствие с современными требованиями, - подчеркнул начальник отдела права вождения транспортных средств Службы дорожного движения Транспортного агентства Аве Смирнов.

Ежегодно на дорогах Эстонии появляется около 20 000 новых водителей автомобилей, которые в автошколах приобретают знания, навыки и навыки поведения на дороге в зависимости от выбранной категории вождения.