ОПРОС ⟩ Доставляет ли вам неудобства система сортировки бытовых отходов?

Фото: Peeter Lilleväli Зинаида ВОЙСТРИК, пенсионер: - Мне - не доставляет. Хочу, чтобы все люди сортировали мусор и сохраняли природу. В лес за грибами пойдешь - ступить некуда, везде мусор. Живу на хуторе, у нас свои контейнеры, дважды в месяц их вывозят. В городе есть трудности, например, собаки гуляют, а куда выбросить их отходы жизнедеятельности? Специальных урн нет...

Фото: Peeter Lilleväli Леонид СИМОНОВ, пенсионер: - Какие могут быть неудобства? Живу в пятиэтажном доме, все нужные контейнеры есть, давно изучил правила сортировки и выполняю их. Ничего сложного.

Фото: Peeter Lilleväli Яан САЛВАН, работающий пенсионер: - Мне нравится, что этой теме уделяют внимание. Сортировка - нужное дело. Но есть и вопросы - как с сортированными отходами поступают дальше: собирают и еще раз сортируют на предприятии по переработке, какой смысл тогда нам этим заниматься?

Фото: Peeter Lilleväli Яак ПОБОЛЬСКИЙ, торговый представитель: - Никаких сложностей нет, это ведь не что-то новое. Давно изучил инструкцию, что и как сортировать, куда складывать. Так и делаю.

Фото: Peeter Lilleväli Роман ЗАЛУЦКИЙ, рабочий: - Считаю, что сортировка нужна, если потом отходы перерабатываются. У нас в Силламяэ собирала мусор машина дважды в день, было не очень удобно, если опоздал, то приходилось ждать или везти в домик отходов - если свой транспорт есть. Сейчас контейнеры около домов поставили, по-моему, стало удобнее. Лично я мусор сортирую и не накапливаю дома, держа три ведра - выношу сразу, когда выхожу на улицу. Меня в принципе все устраивает и сложностей не вижу.