СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина заявила на мужа в полицию

Кража в деревне Сака

7 декабря полиция получила сообщение, что в деревне Сака Тойлаской волости из сараев были украдены снежная фреза, комбайн, три автомобильных колеса с летними шинами и одно колесо с зимней шиной. Причиненный кражей ущерб составил 460 евро.

Очередной человек стал жертвой мошенника

В полицию обратился мужчина, которому позвонил представившийся полицейским человек, попросивший его загрузить в свой компьютер приложение "Anydesk". Мужчина ввел туда свои данные и позднее обнаружил, что с его банковского счета 2290 евро были переведены на чужой счет.