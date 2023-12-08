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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина заявила на мужа в полицию

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

7 декабря в полицию обратилась проживающая в квартирном доме на улице Пушкина в Нарве 42-летняя женщина, сообщившая, что дома на нее напал 41-летний муж.

Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

Кража в деревне Сака

7 декабря полиция получила сообщение, что в деревне Сака Тойлаской волости из сараев были украдены снежная фреза, комбайн, три автомобильных колеса с летними шинами и одно колесо с зимней шиной. Причиненный кражей ущерб составил 460 евро.

Очередной человек стал жертвой мошенника

В полицию обратился мужчина, которому позвонил представившийся полицейским человек, попросивший его загрузить в свой компьютер приложение "Anydesk". Мужчина ввел туда свои данные и позднее обнаружил, что с его банковского счета 2290 евро были переведены на чужой счет. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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