СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина заявила на мужа в полицию

7 декабря в полицию обратилась проживающая в квартирном доме на улице Пушкина в Нарве 42-летняя женщина, сообщившая, что дома на нее напал 41-летний муж.
Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.
Кража в деревне Сака
7 декабря полиция получила сообщение, что в деревне Сака Тойлаской волости из сараев были украдены снежная фреза, комбайн, три автомобильных колеса с летними шинами и одно колесо с зимней шиной. Причиненный кражей ущерб составил 460 евро.
Очередной человек стал жертвой мошенника
В полицию обратился мужчина, которому позвонил представившийся полицейским человек, попросивший его загрузить в свой компьютер приложение "Anydesk". Мужчина ввел туда свои данные и позднее обнаружил, что с его банковского счета 2290 евро были переведены на чужой счет.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.