При поддержке Фонда интеграции в Ида-Вирумаа впервые прошла Неделя гражданина!

Встречи были ориентированы прежде всего на молодежь и взрослых. Более 90 жителей Ида-Вирумаа участвовали в интерактивной программе в формате "мировое кафе", активно выполняя тематические задания, принимая участие в дискуссиях.

Во время семинаров были затронуты следующие ключевые темы: Европейский Союз, государственное устройство Эстонии и управление на уровне местного самоуправления, сообщества, государственная оборона.

"Ценностью данного формата мероприятий является возможность проанализировать в дальнейшем потребности сообщества для развития активной гражданской позиции и планирования проведения мероприятий по теме гражданского образования со стороны Фонда интеграции в будущем". ​ Надежда Морозовa

Во время встреч акцент делался на знакомстве с правами и обязанностями в Эстонии, рассмотрении конкретных примеров из жизни людей, использовании дигитальных решений в повседневной жизни. Так как на встречу были приглашены представители местных самоуправлений - Владимир Высоцкий из Силламяэ, Ольга Курдовская из Кохтла-Ярве, Денис Ларченко из Нарвы, то возникли жаркие обсуждения. Люди задавали вопросы, а также имели возможность высказать свое мнение по той или иной волнующей теме.