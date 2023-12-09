При поддержке Фонда интеграции в Ида-Вирумаа впервые прошла Неделя гражданина!

С 23 по 29 ноября Ида-Вируский центр предпринимательства при поддержке Фонда интеграции и Центра информации Europe Direct в Нарве провел семинары в рамках Недели гражданина, посвященные Дню гражданина, который традиционно отмечают в Эстонии 26 ноября. Семинары прошли в трех городах региона - Силламяэ, Кохтла-Ярве и Нарве.
Встречи были ориентированы прежде всего на молодежь и взрослых. Более 90 жителей Ида-Вирумаа участвовали в интерактивной программе в формате "мировое кафе", активно выполняя тематические задания, принимая участие в дискуссиях.
Во время семинаров были затронуты следующие ключевые темы: Европейский Союз, государственное устройство Эстонии и управление на уровне местного самоуправления, сообщества, государственная оборона.
"Ценностью данного формата мероприятий является возможность проанализировать в дальнейшем потребности сообщества для развития активной гражданской позиции и планирования проведения мероприятий по теме гражданского образования со стороны Фонда интеграции в будущем".
Надежда Морозовa
Во время встреч акцент делался на знакомстве с правами и обязанностями в Эстонии, рассмотрении конкретных примеров из жизни людей, использовании дигитальных решений в повседневной жизни. Так как на встречу были приглашены представители местных самоуправлений - Владимир Высоцкий из Силламяэ, Ольга Курдовская из Кохтла-Ярве, Денис Ларченко из Нарвы, то возникли жаркие обсуждения. Люди задавали вопросы, а также имели возможность высказать свое мнение по той или иной волнующей теме.
Каждый участник лично для себя мог отметить, насколько осведомлен о государственном устройстве и Евросоюзе, о местном управлении и возможностях активного участия граждан в общественной жизни. Организаторы отмечают большой интерес молодежи уезда к участию в семинарах, желание узнать больше о своих правах и обязанностях; о том, как они могут участвовать в управлении на разных уровнях и принятии решений. Многие подчеркнули, что им не хватает информации и возможностей для отстаивания прав молодежи, возможностях высказывать свою точку зрения.
Основная цель проведенных мероприятий - выяснить осведомленность населения о функциях государственных институтов и уровень вовлеченности целевой группы в деятельность, связанную с гражданской активностью.
По словам руководителя проекта Надежды Морозовой, ценностью данного формата мероприятий является возможность проанализировать в дальнейшем потребности сообщества для развития активной гражданской позиции и планирования проведения мероприятий по теме гражданского образования со стороны Фонда интеграции в будущем.
Все участники выразили благодарность организаторам за интересный формат встречи, возможность живого общения в неформальной обстановке за чашечкой кофе. В обратной связи участники подтвердили важность данных встреч и необходимость формирования традиции для развития общей осознанности сообщества.
12 декабря 2023 года участники семинаров посетят Центр европейских впечатлений, а также Музей оккупации и свободы "Вабаму" в Таллинне. В Центре впечатлений состоится ознакомительный тур по интерактивной выставке, отражающей людей, страны, институты и сферы деятельности Европейского Союза, участники посмотрят фильм в кинотеатре 360° о формировании Европейского Союза и функционировании европейской демократии. Также запланировано участие в квест-игре, где участники смогут проявить себя как европейские парламентарии.
В Музее оккупации и свободы "Вабаму" участники познакомятся с недавней историей Эстонии во время и после оккупаций, а также узнают историю восстановления независимости и сохранения свободы Эстонии через жизненные судьбы обычных людей.
Мероприятия в рамках ида-вируской Недели гражданина проводятся в рамках проекта ЕС nr. 2021-2027.4.07.23-0006 "Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe".