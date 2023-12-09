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Переговоры о слиянии Йыхви и Тойла близки к завершению: на столе одно большое разногласие

Эрик Калда
, журналист
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Названием нового объединенного самоуправления останется Йыхви, но относительно того, будет это город или волость, соглашение еще не достигнуто.
Названием нового объединенного самоуправления останется Йыхви, но относительно того, будет это город или волость, соглашение еще не достигнуто. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Переговоры об объединении Тойла и Йыхви достигли той стадии, когда план договора о слиянии вскоре будет рассмотрен должностными лицами двух волостных управлений, а затем комиссиями волостных собраний. Рабочая группа, готовившая договор, не достигла консенсуса только по одному вопросу: какой статус получит будущее самоуправление - города или волости?

Договорились о том, что после объединения название Тойла как административной единицы исчезнет с карты, а названием нового самоуправления будет Йыхви. Однако с самого начала вызывал разногласия вопрос о том, будет ли это Йыхвиская волость или город Йыхви.

Не пришли к соглашению

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