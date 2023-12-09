Переговоры об объединении Тойла и Йыхви достигли той стадии, когда план договора о слиянии вскоре будет рассмотрен должностными лицами двух волостных управлений, а затем комиссиями волостных собраний. Рабочая группа, готовившая договор, не достигла консенсуса только по одному вопросу: какой статус получит будущее самоуправление - города или волости?
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Переговоры о слиянии Йыхви и Тойла близки к завершению: на столе одно большое разногласие
Договорились о том, что после объединения название Тойла как административной единицы исчезнет с карты, а названием нового самоуправления будет Йыхви. Однако с самого начала вызывал разногласия вопрос о том, будет ли это Йыхвиская волость или город Йыхви.