ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Если закроется нарвская граница

Готовность к закрытию пограничного пункта связана, конечно, с российской миграционной атакой на финской границе, из-за которой финны закрыли все свои пограничные пункты с Россией. Но недавно одна миграционная атака произошла также на Нарвском пограничном пункте.

Однако многих людей такой шаг по закрытию границы, конечно, коснулся бы. После решения финнов закрыть свою восточную границу поездки в Россию через Нарву стали самым простым способом также для проживающих в Финляндии русских. Как и здесь, там многие люди, несмотря на многолетнее проживания в Евросоюзе, тоже сохранили семейные или прочие связи с Россией. Там у них есть родственники, там и могилы близких, из-за которых время от времени и предпринимаются поездки. Многие также привыкли совершать культурные или торговые поездки или просто ездить провести выходные в Петербурге.

Наверное, большинство проживающих здесь людей свернули во время войны свои поездки в Россию, что всячески понятно. Министерство иностранных дел Эстонии тоже порекомендовало в интересах безопасности избегать поездок в Россию, с учетом того, какую злость и ненависть разжигают там сейчас против западных стран, а также того, что обладателям паспорта гражданина России может угрожать в том числе отправка на арену войны.

На Ида-Вирумаа санкции и введение ограничений на границах оказали очень негативное экономическое влияние, ведь наш транзитный коридор по сути превратился в мешок, да еще непосредственно по соседству с агрессивным государством. Однако мы должны быть готовы к тому, что в один день граница может закрыться полностью. К счастью, очень большой катастрофы из-за этого произойти не должно, так как все самое плохое уже случилось.