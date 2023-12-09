Райт Куузе: Неспособность справляться с жизнью питает преступность

Социальная безопасность, навыки повседневной жизни и способность справляться с жизнью у наших людей являются одними из главных проблем сегодняшней Эстонии. Неспособность справляться с жизнью питает преступность.
В апреле двадцать лет тому назад я написал для "Tartu Postimees" статью-мнение, в которой в рамках дискуссии, возникшей вокруг построенной в городе Тарту тюрьмы, объяснял суть работы чиновников по уголовному надзору. Я помню, как многих удивило то, что наряду с тюрьмами в стране действуют чиновники по уголовному надзору, под опекой которых тогда находились 6600 человек.
Перечитывая сегодня свое тогдашнее мнение, должен признаться, что основная суть проблемы и наша общая забота не изменились. Как и прежде, глубинные причины преступности кроются в социальных проблемах и отношениях людей, каждые имеющие отношение к этой сфере учреждения и специалисты должны играть свою роль, а общество не выигрывает от такого представления, будто совершивших преступление людей нужно навечно изолировать от общества.
Однако один важный момент изменился: наша жизнь сегодня более безопасная, чем когда-либо ранее. Зарегистрированная преступность снизилась в два раза, количество тяжких преступлений против личности сократилось еще больше, под присмотром чиновников по уголовному надзору и работников тюрем повседневно находится в два с лишним раза меньше правонарушителей. Это результат нашего оказавшегося успешным выбора и целенаправленной работы.
Для наших людей преступность тоже не является больше особой проблемой. Если мы прочитаем результаты опросов "Eurobarometеr", то увидим, что еще осенью 2004 года среди жителей Эстонии на первом месте стояла тревога из-за преступности. На сегодня преступность уже не возглавляет список проблем наших людей, ее считают важным вопросом только около 3% опрошенных. При этом средний по ЕС показатель равен 10%. Мы живем в безопасном государстве.
Однако все могло произойти и иначе. В первые годы уголовный надзор тоже критиковали, в некоторых случаях находили и полагали, что преступников нужно вместо альтернативного наказания изолировать, а также надо восстановить смертную казнь. Решения о строительстве новых тюрем могли быть не приняты и унаследованные со времен оккупации "университеты преступности" действовали бы до сих пор. Это, в свою очередь, ослабило бы наше чувство безопасности.
Доверие к учреждениям внутренней безопасности велико. Проведенные "Turu-Uuringute AS" исследования доверия к различным институтам государства показывают, что люди по-прежнему больше всего доверяют учреждениям внутренней безопасности.
Доверие - это главный капитал учреждений внутренней безопасности. Доверие к службе тюрем за год выросло на 5,5%, что является довольно значительным ростом. Работу наших чиновников по уголовному надзору и работников тюрем замечают и признают.
Мы знаем, что все правонарушители рано или поздно продолжат свою жизнь самостоятельно и без непосредственного надзора. Из тюрем тоже выходят на волю после отбывания наказания, нравится это кому-то или нет. Мы знаем также, что при отбывании наказания важна поэтапность и продолжение отбывания тюремного наказания под надзором со стороны чиновника по уголовному надзору является самым безопасным - из всех известных - для общества решением. Да и для совершивших преступления людей - это лучшая возможность получить поддержку.
Способность наших людей справляться с жизнью, социальная безопасность, навыки, образование и здоровье - вот проблемы, которые в конце концов питают также преступность. В отличие от единообразного и завоевавшего доверие наших жителей управления учреждениями внутренней безопасности, здесь речь зачастую идет о лоскутном одеяле, сшить которое удается очень по-разному.
За пределами своей области деятельности руки отвечающих за внутреннюю безопасность учреждений и экспертов оказываются короткими. Но мы все же всегда стараемся подставить свое плечо при решении различных проблем как на местном, так и на государственном уровне. Я убежден, что, уменьшая раздробленность управления, делая обоснованный выбор и с умом используя уже имеющиеся средства, в нашем маленьком и успешном государстве возможно сделать все.
Во время недавнего визита на Сааремаа мы услышали о разных проблемах, глубинная причина которых, похоже, одна - неспособность семьи справляться с жизнью. Эти проблемы проявляются в поведении детей и молодежи. Мы очень хорошо знаем, где проблема, у кого она возникла и какова ее сущность. И тем не менее мы опаздываем с реагированием, а иногда оказываемся бессильны.
"Глубинные причины преступности кроются в социальных проблемах и отношениях людей".
Райт Куузе, вице-канцлер отдела тюрем Министерства юстиции
Ученые Тартуского университета по заказу службы тюрем изучали рецидивизм среди молодежи, а также повышающие его факторы. Коротко и очень обобщенно они следующие: пол (юноши), попадание в поле зрения полиции в раннем возрасте, пребывание в спецшколе или замещающем доме, криминальный круг друзей, употребление наркотиков, более угрожающее, чем прежде, поведение занимают высокие места среди причин преступного поведения. В качестве одного из интересных выводов исследователи отметили среди прочего, что если в регистре наказаний запись о молодом человеке появилась раньше, чем в регистрах социальной сферы, то склонность к рецидиву будет выше. Хотя этот вывод можно считать очевидным, все же возникает вопрос - должна ли, например, полиция добираться до молодежи раньше других?
Я рад, что в тюрьмах сегодня отбывает наказание только один несовершеннолетний, да и доля молодежи, находящейся в поле зрения наших специалистов, сегодня в разы меньше, чем когда-либо прежде. Как сохранить это достижение? Ответ простой: раньше замечая и вмешиваясь, а также сотрудничая.
Служба тюрем решила активнее поддерживать также сотрудничество на местном уровне. Чиновники по уголовному надзору разработали и применяют в различных регионах модель безопасного сотрудничества. Речь идет об организации работы сети, которая позволяет различным региональным специалистам сообща искать решения, касающиеся людей со сложным поведением.
Все мы можем внести вклад в поддержку своей безопасности. Достаточно уже того, если бы мы каждый день старались быть чуть более хорошими и внимательными гражданами, соседями, родителями и коллегами. А также если бы мы увеличили свое понимание того, что совершившие проступок или даже преступление люди должны получать второй шанс. Таким образом уменьшилась бы также потребность в учреждениях внутренней безопасности и оставалось бы больше времени и денег на другие важные темы, будь то образование, здоровье или социальные вопросы.