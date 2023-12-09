Райт Куузе: Неспособность справляться с жизнью питает преступность

В апреле двадцать лет тому назад я написал для "Tartu Postimees" статью-мнение, в которой в рамках дискуссии, возникшей вокруг построенной в городе Тарту тюрьмы, объяснял суть работы чиновников по уголовному надзору. Я помню, как многих удивило то, что наряду с тюрьмами в стране действуют чиновники по уголовному надзору, под опекой которых тогда находились 6600 человек.

Перечитывая сегодня свое тогдашнее мнение, должен признаться, что основная суть проблемы и наша общая забота не изменились. Как и прежде, глубинные причины преступности кроются в социальных проблемах и отношениях людей, каждые имеющие отношение к этой сфере учреждения и специалисты должны играть свою роль, а общество не выигрывает от такого представления, будто совершивших преступление людей нужно навечно изолировать от общества.

Однако один важный момент изменился: наша жизнь сегодня более безопасная, чем когда-либо ранее. Зарегистрированная преступность снизилась в два раза, количество тяжких преступлений против личности сократилось еще больше, под присмотром чиновников по уголовному надзору и работников тюрем повседневно находится в два с лишним раза меньше правонарушителей. Это результат нашего оказавшегося успешным выбора и целенаправленной работы.