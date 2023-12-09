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Эксперимент не состоялся ⟩ Киоски на площади привезли, но они пустуют

Ирина Кивисельг
, журналист
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Безжизненные торговые домики на площади Ахтме вызывают не радость, а вопрос: зачем их сюда привезли?
Безжизненные торговые домики на площади Ахтме вызывают не радость, а вопрос: зачем их сюда привезли? Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На площадях в Ахтме и Ярвеской части Кохтла-Ярве городские власти обещали организовать первую рождественскую мини-ярмарку. Деревянные домики к городским елкам доставили, но они стоят закрытыми, причина не в отсутствии продавцов и покупателей.

Один из инициаторов рождественского мини-рынка, бывший вице-мэр Эрик Сечков говорил, что цель передислокации деревянных домиков - создать горожанам праздничное настроение, в них можно было бы купить горячие напитки, еду, сувениры и изделия ручной работы... Увы, получилось наоборот - новые объекты на площадях вызывают только недоумение и вопросы: скоро середина декабря, а окна и двери киосков закрыты, зачем их сюда привезли?..

Новый вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу разводит руками:

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