Эксперимент не состоялся ⟩ Киоски на площади привезли, но они пустуют

Один из инициаторов рождественского мини-рынка, бывший вице-мэр Эрик Сечков говорил, что цель передислокации деревянных домиков - создать горожанам праздничное настроение, в них можно было бы купить горячие напитки, еду, сувениры и изделия ручной работы... Увы, получилось наоборот - новые объекты на площадях вызывают только недоумение и вопросы: скоро середина декабря, а окна и двери киосков закрыты, зачем их сюда привезли?..