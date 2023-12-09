ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Йыхвиский Дом культуры и Дом суда

Там около 40 лет устраивали незабываемые торжества, танцевали, пели, занимались театром, влюблялись, а также провожали кого-то в последний путь. В 90-е годы, когда там обустроился Вируский уездный суд, там расторгали также браки и отправляли в тюрьму виновных в преступных деяниях.

Когда государству стало ненужным это здание, построенное по чертежам известного эстонского архитектора Арнольда Маттеуса в 1950 году изначально под объект со странным названием "дом агро- и зоотехнической пропаганды", и оно продало его в частные руки, закончилась и жизнь этого строения.

Более десяти лет оно пустовало, пока два года назад после двух пожаров подряд не превратилось в большое пятно позора в центре города Йыхви. С руинами "замка с привидениями" не оставалось делать ничего другого, как снести их. Теперь остается только ждать, что появится на этом участке в будущем и насколько важную роль это будет играть в дальнейшем в жизни Йыхви и его жителей.