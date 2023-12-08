Строительство завода сланцевых масел продолжается - получено новое разрешение

После того, как решением Государственного суда в начале октября было аннулировано разрешение на строительство завода сланцевого масла в Аувере, государственной компании Enefit Power было определено два месяца на замораживание всех строительных работ. В пятницу городская управа Нарва-Йыэсуу получила согласование новой оценки влияния на окружающую среду и в срочном порядке выдала новое разрешение на строительство.

- Действительно, сроки подходили по судебному решению, окончательный срок прекращения всех возможных работ по консервации, по замораживанию строительства был 12 декабря, но, как мне кажется, мы успели до этого числа и на сегодняшнем заседании городской управы выдали новое разрешение, - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Государственный суд, принимая решение в октябре, удовлетворил жалобу экологического некоммерческого объединения Loodusvõlu, указав тем самым на недочеты оценки влияния на окружающую среду, на основании которой было выдано первое разрешение на строительство. Ильин полагает, что больше жалоб со стороны экологов в суд не поступит.

- У каждого гражданина есть это право, поэтому ничего исключать нельзя, но, как я уже говорил в предыдущих интервью, все те недочеты, на которые Государственный суд обратил внимание в своем решении в октябре, были устранены в новой дополненной оценке влияния на окружающую среду, и я уверен, что проблем, связанных с новыми разрешениями на строительство, больше не возникнет, - добавил Ильин.

До решения суда строительство нового завода сланцевого масла в Аувере уже подходило к финальной стадии. Общий объем инвестиций в строительство этого завода составляет примерно 350 млн евро.