Парламент принял госбюджет на 2024 год

Главный финансовый документ страны был принят в ускоренном порядке. Оппозиция пыталась перенести итоговое голосование, но не была услышана.

За принятие бюджета в заключительном втором чтении проголосовали 58 депутатов. Среди них была и не входящая ни в одну из фракций Мария Юферева-Скуратовски, которая в ноябре решила перейти из оппозиционной Центристской партии в правящую Партию реформ.

Против был подан 31 голос, социал-демократ Евгений Осиновский не стал голосовать. Полностью результаты голосования можно посмотреть здесь.

Доходы бюджета на следующий год запланированы в размере 16,8 млрд евро, расходы составят примерно 17,7 млрд.

По сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год в 2024 году доходы государства увеличатся на 1,2 млрд евро, или на 7,7%. Расходы вырастут на 0,8 млрд евро, или на 4,9%.