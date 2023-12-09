В Эстонии предложили провести референдум по введению обязательного религиозного обучения в школах

- Эстонские христиане обеспокоены тем, что в 500 муниципальных и государственных школах Эстонии, в отличие от большинства европейских стран, до сих пор невозможно получить общие знания о религии. Религиозное образование частично доступно лишь в 14% наших школ, и то в основном только для небольшой части учеников, изучающих этот предмет по выбору в гимназиях, - сказал архиепископ EELK Урмас Вийлм.

Он добавил, что религия и религиозные знания в Эстонии являются частью базового образования только в христианских частных школах, где в этом году учатся в общей сложности 2700 учеников. Из них 850 человек, или почти треть, ходят в лютеранские школы.

- Консистория EELK выдвинет петицию, с которой мы призываем народ Эстонии обратиться к Рийгикогу с предложением организовать в стране референдум с вопросом: поддерживаете ли вы включение внеконфессионального религиозного обучения в число обязательных образовательных предметов основных школ и гимназий? - сказал Вийлма.

По его словам, примером референдума может служить референдум, проведенный ровно сто лет назад в 1923 году, который вернул религиозное образование в эстонские школы в качестве обязательного предмета, исключенного из школьной программы несколькими годами ранее.

- В ситуации, когда естественная религиозность людей никуда не исчезла, безответственно сознательно лишать каждое новое поколение религиозных знаний и соответствующего образования в результате государственной политики образования, - добавил Вийлма.