81% жителей Эстонии считают, что работники Bolt and Wolt должны говорить по-эстонски

В конце ноября Эстонская национальная телерадиокомпания сообщила слова руководителя отдела по связям с общественностью Bolt о том, что незнание сотрудниками платформы эстонского языка не является проблемой, поскольку отдельные жалобы на эту тему поступают каждый месяц, но нет анализа, который бы показал, что такая необходимость существует. В недавнем опросе Институт социальных исследований спросил людей, считается ли такое требование необходимым и сталкивались ли они с проблемами, связанными с языковыми навыками сотрудников платформы.

Респондентам был задан следующий вопрос: "Считаете ли вы, что знание эстонского языка должно быть обязательным для сотрудников платформ каршеринга и курьерских услуг (таких как Bolt и Wolt)?".

19% ответили "Нет" или "Скорее нет" и 81 % "Скорее да" или "Да".

89% респондентов из Эстонии и 45% респондентов из других стран считают, что знание языка должно быть обязательным для сотрудников платформы. Большинство сторонников всех политических партий, представленных в парламенте, также выступают за требование владения языком. 95% сторонников Isamaa, 91% сторонников EKRE, 86% сторонников Партии реформ, 81% сторонников SDE, 80% сторонников Эстония 200 и 52% сторонников Центристской партии считают, что знание языка должно быть обязательным для сотрудников платформы.

Кроме того, респондентов также спрашивали о частоте использования данных услуг и проблемах, возникающих при их использовании в связи с языковыми навыками сотрудников. Из эстонских респондентов, регулярно (хотя бы раз в месяц) пользующихся услугами каршеринга и курьерских услуг, 66% говорят, что не сталкивались с проблемами, связанными с языковыми навыками сотрудников, 33% говорят, что сталкивались, а 1% ответили "Я не могу сказать". Хотя две трети жителей Эстонии, регулярно пользующихся услугами, считают, что у них не было проблем с знанием языка, 80% из них также считают, что знание языка должно быть обязательным для сотрудников платформы.

Опрос Norstat проводился с 4 по 5 декабря в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем приняли участие всего 1000 респондентов.