Ида-Вирумаа посещают только 2% из всех иностранных туристов в Эстонии

По данным ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в октябре в предприятиях размещения Эстонии остановилось 124 000 иностранных туристов.

- По сравнению с октябрем прошлого года в предприятиях размещения остановилось на 5% меньше туристов, а количество иностранных туристов снизилось более чем на четверть (28%) к докризисному уровню октября 2019 года, - добавила Лаурмаа. В предприятиях размещения остановилось 127 тысяч внутренних туристов, что на 9% меньше, чем в октябре прошлого года, но на 9% больше, чем в докризисном 2019 году.

Наибольшее количество туристов из Финляндии, составившее 43% иностранных туристов, остановилось в эстонских предприятиях размещения. Далее следуют Латвия (16%), Германия (5%) и Литва (4%). По сравнению с октябрем прошлого года в гостиницы размещения из ряда европейских стран, а также из отдаленных регионов прибыло больше туристов. Литовских туристов было на 6% больше, латвийских туристов на 3% и немецких туристов на 10%. В гостиницах остановилось на 51% больше туристов из Азии, чем в октябре прошлого года. Однако из Финляндии, Швеции и Польши в Эстонию прибыло меньше туристов, чем годом ранее.

73% иностранных туристов указали, что целью поездки является отдых, а 20% - работа. Три четверти иностранных туристов остановились в предприятиях размещения в Харьюмаа, за ними следуют Пярнумаа (11%), Тартумаа (6%) и Ида-Вирумаа (2%). По 1% иностранных туристов останавливались в Ляэне, Ляэне-Вирумаа, Сааре, Валга и Вырумаа. Иностранные путешественники провели в Эстонии в общей сложности около 264 000 ночей.

67% внутренних туристов находились в отпуске, а 23% - в командировке. Больше всего или треть внутренних туристов остановилось в Харьюмаа, 13% - в Пярнумаа, 12% - в Тартумаа и 11% - в Ида-Вирумаа. Внутренние туристы провели в средствах размещения в общей сложности 214 тысяч ночей.

В октябре услуги посетителям оказывали 979 объектов размещения (на 117 объектов меньше, чем в сентябре). В средствах размещения 44% номеров были заняты. Ночь в гостинице стоила в среднем 45 евро на человека, что на один евро дороже, чем в октябре 2022 года, и на семь евро дороже, чем в октябре 2019 года. Ночь в гостинице за год подорожала в среднем на 2%. В гостиницах Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа ночь стоит в среднем 48 евро на человека, в Тартумаа 46 евро, в Ида-Вирумаа 45 евро, на Сааремаа 44 евро, в Ляэнемаа 42 евро и в Пярну.