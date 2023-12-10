Таможенники РФ изъяли у гражданки Эстонии литературу экстремистского содержания

Кингисеппские таможенники изъяли у гражданки Эстонии книгу экстремистского содержания на российско-эстонской границе, сообщает издание "Кингисепп Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного Таможенного Управления РФ.
Гражданка Эстонии выезжала из России на личном автомобиле через таможенный пост "Ивангород". В результате осмотра сотрудниками Кингисеппской таможни и Пограничной службы ФСБ России в ее багаже обнаружены две книги: брошюра на украинском языке, напечатанная, судя по выходным данным, в Киеве в 2008 году, и фолиант на немецком языке вышедший в свет в Берлине в 1885 году.
Брошюра издана по заказу одного из украинских институтов и входит в федеральный список экстремистских материалов.
Вторая книга "Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter von Karl d. Grossen bis auf Maximilian" von Dr. Hans Pruts - одна из главных работ германского историка Ганса Пруца "История европейских государств в средние века от Карла Великого до Максимилиана". Издание напечатано на 727 листах.
- Сотрудниками таможни принято решение о направлении книг на экспертизу с целью отнесения первой к категории экстремистских материалов, второй - к категории культурных ценностей. После получения результатов экспертизы будет принято процессуальное решение, - пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни Евгений Скорюков.