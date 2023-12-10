Таможенники РФ изъяли у гражданки Эстонии литературу экстремистского содержания

Гражданка Эстонии выезжала из России на личном автомобиле через таможенный пост "Ивангород". В результате осмотра сотрудниками Кингисеппской таможни и Пограничной службы ФСБ России в ее багаже обнаружены две книги: брошюра на украинском языке, напечатанная, судя по выходным данным, в Киеве в 2008 году, и фолиант на немецком языке вышедший в свет в Берлине в 1885 году.