Департамент: все сельскохозяйственные животные должны быть зарегистрированы

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, очень важно, чтобы животноводы маркировали своих животных в соответствии с действующими требованиями.

- Таким образом, с помощью ушной бирки можно идентифицировать животное и определить его происхождение, а также всю важную информацию о перемещении животного из стада в стадо, оценке здоровья и лечении, на основании чего можно принять решение о пригодности конкретного животного для производства продуктов питания, безопасных для человека, - пояснил Калда.

По словам Калда, продукты, полученные от такого животного, происхождение которого невозможно установить, не разрешается использовать в пищу.

- Требования к маркировке, внесению в реестр и ведению учета движения и использования лекарств внутри компании действуют как в Эстонии, так и на всей территории Евросоюза. Это основные требования по охране труда и технике безопасности. Если указанные требования не соблюдены, подтвердить безопасность продукта невозможно, и мясо таких животных нельзя использовать в пищу, - пояснил Калда.

Сельскохозяйственные животные должны быть зарегистрированы в реестре сельскохозяйственных животных, который ведет Агентство сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA). По мнению Киидо Левина, руководителя отдела регистров PRIA, необходимо помнить, что если мы хотим, чтобы собранные данные действительно были полезны для обеспечения безопасности пищевых продуктов, важно, чтобы данные о животных были актуальными и высокого качества.

- В настоящее время PRIA разрабатывает новые, более удобные электронные сервисы для информирования о событиях, связанных с сельскохозяйственными животными. Кроме того, вскоре в качестве новой опции вы сможете отправлять свои данные в реестр из программного обеспечения фермы через интерфейс обмена данными x-tee или путем загрузки файлов данных. Если у животноводов возникнут вопросы по регистрации животных и предоставлению данных, мы обязательно просим их обращаться к нам, - говорит Левин.