Эстонские школьники являются первыми в Европе и одними из самых сильных в мире

Опубликованное на этой неделе образовательное исследование PISA 2022 показывает, что знания и навыки 15-летних эстонцев находятся на абсолютном верху в Европе и в восьмерке лучших в мире вместе с лучшими странами Азии.
На этот раз исследование было сосредоточено на математике, но также оценивали навыки учащихся в области естественных наук и чтения. Среди европейских стран Эстония занимает 1-2 место по математике, вместе со Швейцарией - 1-е место по естественным наукам и 1-2-е места по чтению, после Ирландии.
Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что результаты Эстонии по сравнению с другими странами характеризуются тем, что большое количество наших детей достигают базовых знаний по математике.
- Это значит, что наши учителя одинаково уделяют много внимания всем детям в классе, и мы достигаем высшего результата в мире не только с помощью самых способных, но и с результатом выше среднего всех детей. Ключевым вопросом здесь являются профессиональные навыки эстонских учителей, - сказал министр.
Результаты PISA 2022 были опубликованы во всем мире одновременно 5 декабря. Весной 2022 года тест прошли в общей сложности 690 000 студентов из 81 страны или экономического региона. В Эстонии тест сдали 6392 ученика из 196 школ. Тест PISA состоял из заданий по математике, функциональному чтению, естествознанию и творческому мышлению, и на этот раз упор был сделан на математику. Учащиеся и директора школ также заполнили анкеты, которые использовались для анализа и интерпретации результатов тестов.
Исследование показало, что эстонские студенты в основном удовлетворены своей жизнью. Оценка их удовлетворенности жизнью (в среднем 6,91 балла по 10-балльной шкале) выше, чем в среднем по ОЭСР (6,75), аналогична шведским студентам (6,91) и немного ниже, чем в Финляндии (7,41). Мальчики испытывают большее удовлетворение, чем девочки. Студенты с лучшим социально-экономическим положением имеют более высокую удовлетворенность.
Исследование также показало, что эстонские дети также верят, что их результаты находятся в их собственных руках, а также что директора школ и учителя обладают большой автономией.
Вызовами для эстонского образования становится возросшая по сравнению с предыдущим опросом нехватка квалифицированных учителей. Результаты школ с эстонским языком обучения лучше, чем школ с русским языком обучения. Результаты начальных школ в небольших городах упали, но результаты начальных школ в сельской Эстонии по-прежнему высоки и на 34 пункта выше среднего показателя. Во всем мире результаты учащихся на этот раз в целом упали, но результаты эстонских учеников упали меньше, чем у других.
PISA (Программа международной оценки учащихся) - это международный образовательный опрос, в ходе которого проверяются знания и навыки 15-летних детей в области математики, естественных наук и чтения. Исследование организовано Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Опрос PISA проводится каждые три года. В каждом опросе есть одна основная область, а две другие области измеряют знания учащихся в меньшем масштабе. Изначально это исследование планировалось на 2021 год, но из-за пандемии COVID-19 оно было перенесено на год. На данный момент проведено восемь исследований PISA. Эстония участвует с 2006 года.