Эстонские школьники являются первыми в Европе и одними из самых сильных в мире

На этот раз исследование было сосредоточено на математике, но также оценивали навыки учащихся в области естественных наук и чтения. Среди европейских стран Эстония занимает 1-2 место по математике, вместе со Швейцарией - 1-е место по естественным наукам и 1-2-е места по чтению, после Ирландии.

Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что результаты Эстонии по сравнению с другими странами характеризуются тем, что большое количество наших детей достигают базовых знаний по математике.

- Это значит, что наши учителя одинаково уделяют много внимания всем детям в классе, и мы достигаем высшего результата в мире не только с помощью самых способных, но и с результатом выше среднего всех детей. Ключевым вопросом здесь являются профессиональные навыки эстонских учителей, - сказал министр.

Результаты PISA 2022 были опубликованы во всем мире одновременно 5 декабря. Весной 2022 года тест прошли в общей сложности 690 000 студентов из 81 страны или экономического региона. В Эстонии тест сдали 6392 ученика из 196 школ. Тест PISA состоял из заданий по математике, функциональному чтению, естествознанию и творческому мышлению, и на этот раз упор был сделан на математику. Учащиеся и директора школ также заполнили анкеты, которые использовались для анализа и интерпретации результатов тестов.