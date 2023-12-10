Синоптики предупреждают водителей о существенном изменении погоды

Погода становится мягче, а показания термометра начинают колебаться между плюсом и минусом. Неделя начинается с новых снегопадов, смешанных с мокрым снегом и даже дождями.

"Риск заморозков очень высок! Будьте готовы к пробуксовке, особенно на проселках и тротуарах! Лед и талый снег также представляют угрозу для линий электропередачи. Деревья, которые уже засыпаны снегом и имеют погнутые ветви, могут легче сломаться из-за таяния и дополнительного снега. К концу недели теплая погода берет свое еще больше - показания термометра растут", - предостерегают синоптики.