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Объем грузоперевозок по железной дороге сократился на 60%

Северное побережье
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Железная дорога на границе Калининграда и Литвы
Железная дорога на границе Калининграда и Литвы Фото: DW

В третьем квартале этого года продолжилось сокращение объемов железнодорожных грузоперевозок, из-за которого грузоперевозки по железной дороге в Эстонии становятся все дороже, пишет rus.err.

По данным Департамента статистики, в третьем квартале грузовые железнодорожные перевозки в Эстонии сократились до 2 миллионов тонн. В прошлом году за тот же период объем был почти вдвое больше - 3,8 млн тонн, а в третьем квартале 2021 года - 5,1 млн тонн.

Особенно сильно сократились транзитные грузоперевозки: с 2 млн тонн в третьем квартале 2021 года до 0,36 млн тонн в третьем квартале этого года.

- По сравнению с периодом до войны в Украине объем грузоперевозок упал на 60%. Больше всего сократились перевозки продукции химической промышленности, в том числе удобрений, - сказала аналитик Департамента статистики Ану Айнсаар.

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Эстония
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