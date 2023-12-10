Жители Эстонии начали переживать по поводу ограничения свободы слова

Результаты опроса были опубликованы в воскресенье по случаю Международного дня прав человека.

Конституция Эстонии защищает права и ценности человека, и права человека у нас в стране соблюдаются. Таково было мнение большинства респондентов опроса. Однако за десять лет мнение людей о том, с какими правами человека в Эстонии больше всего проблем, изменилось.

В 2012 году главной проблемой было социальное неравенство - так считали почти 40% респондентов. В этом году оно на четвертом месте в списке проблем. Это считают важным 15% опрошенных.

А по мнению четверти участников опроса, свобода слова стала самым важным вопросом прав человека в этом году. 10 лет назад свободу слова считали проблемой в три раза меньше людей.

По мнению специализирующегося на правах человека юриста Кармен Тург, результаты отражают тот факт, что коммуникационная среда больше не находится под нашим контролем.

- Она находится под контролем международных частных компаний. И, конечно, такое отсутствие контроля у человека вызывает, я думаю, вполне резонное опасение. Действительно, скажем, конкретно вас, может, никто и не будет ограничивать. Однако, если мы видим, что кто-то закрывает свой аккаунт в Facebook, ничего нельзя прочитать и некоторые вещи заблокированы, это может вызвать некоторое беспокойство, - сказала Тург.