Жители Эстонии начали переживать по поводу ограничения свободы слова

Опрос, проведенный социологической службой Turu-uuringute AS по заказу Института по правам человека, показал, что жителей Эстонии беспокоят ограничения свободы слова, сообщает rus.err.
Результаты опроса были опубликованы в воскресенье по случаю Международного дня прав человека.
Конституция Эстонии защищает права и ценности человека, и права человека у нас в стране соблюдаются. Таково было мнение большинства респондентов опроса. Однако за десять лет мнение людей о том, с какими правами человека в Эстонии больше всего проблем, изменилось.
В 2012 году главной проблемой было социальное неравенство - так считали почти 40% респондентов. В этом году оно на четвертом месте в списке проблем. Это считают важным 15% опрошенных.
А по мнению четверти участников опроса, свобода слова стала самым важным вопросом прав человека в этом году. 10 лет назад свободу слова считали проблемой в три раза меньше людей.
По мнению специализирующегося на правах человека юриста Кармен Тург, результаты отражают тот факт, что коммуникационная среда больше не находится под нашим контролем.
- Она находится под контролем международных частных компаний. И, конечно, такое отсутствие контроля у человека вызывает, я думаю, вполне резонное опасение. Действительно, скажем, конкретно вас, может, никто и не будет ограничивать. Однако, если мы видим, что кто-то закрывает свой аккаунт в Facebook, ничего нельзя прочитать и некоторые вещи заблокированы, это может вызвать некоторое беспокойство, - сказала Тург.
- Я думаю, дело в слове "ответственность". Что люди могут бросаться словами, но не хотят нести за них ответственность. Но если этот новый закон возложит на вас ответственность за слова, сказанные под влиянием эмоций, то в конце концов может случиться так, что вы срубите сук, на котором сидите, - сказал глава Эстонского института по правам человека Аэт Кукк.
Речь идет об обсуждаемом в Рийгикогу законопроекте о разжигании ненависти, мнение о котором также спрашивалось в ходе опроса.
Сначала людей спрашивали, ознакомились ли они с законом. Более половины тех, кто знаком с законом, считают, что регулировать разжигание ненависти необходимо на законодательном уровне. Однако на вопрос о возможной угрозе свободе слова почти столько же людей ответили, что закон о разжигании ненависти все-таки представляет собой угрозу.
- Человека обычно не волнует то, что не касается его лично. Но когда это начинает его касаться, тогда он начинает задумываться: а почему закона нет? Почему никто не защищает? Ведь я выбрал людей, и они теперь должны делать так, чтобы все было справедливо, - сказал Кукк.