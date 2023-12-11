Все жители Кохтла-Ярве могут проголосовать за лучший проект народного бюджета на следующий год

Жителям города Кохтла-Ярве предлагается принять участие в голосовании по народному бюджету. Выбрать один из двух проектов можно при онлайн-голосовании или в одном из пяти пунктов в разных частях города. Голосование продлится до 17 декабря включительно.

В голосовании может принять участие каждый житель, вне зависимости от возраста, чье место проживания, согласно Регистру народонаселения, в городе Кохтла-Ярве. Каждый человек может проголосовать за одну идею из двух, вышедшх в финал народного бюджета на 2024 год.

Согласно первому проекту, в Кохтла-Ярве предлагается построить комплекс качелей "Выше солнца". На выбор два месторасположения: Ахтмеский парк или место по Сыпрузе, 33. Ориентировочная стоимость - 40 тысяч евро. Если идея с качелями выиграет в народном бюджете, то Молодежный центр проведет опрос молодежи для определения окончательного места расположения комплекса.

По второму проекту, в котором речь идет о низкой тропе приключений, предлагается с помощью народного бюджета построить в Кохтла-Ярве парк упражнений, чтобы дети смогли активно двигаться, развивать координацию, баланс, навыки работы в команде. Ориентировочная стоимость - 30 тысяч евро. В качестве места для тропы приключений предложен Народный парк в Ярвеской городской части, в котором можно использовать существующий природный ландшафт.

Оглашение результатов голосования состоится уже в декабре.

О голосовании подробнее можно узнать на городском веб-сайте ЗДЕСЬ. О проектах народного бюджета "Северное побережье" рассказывало в ноябре.