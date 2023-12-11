Количество злостных дорожных нарушителей увеличилось в том числе в Ида-Вирумаа

Черные рождественские открытки предназначены для тех 613 человек, которые в течение года совершили не менее четырех правонарушений, связанных с дорожным движением. Из них 71 человек получит открытку уже во второй, а 17 - в третий раз подряд. Среди получателей черных открыток 24 женщины, как уточнили в Департаменте полиции и погранохраны.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, складывается впечатление, что получатели черных открыток делают все возможное, чтобы оказаться в новостях в роли того, кто спровоцировал трагическую аварию. "Их поведение на дорогах беспечно и опасно", - подчеркнула Лойго. Она пояснила, что чаще всего эти нарушители превышают скорость, водят технически неисправный транспорт, игнорируют красный сигнал светофора и садятся за руль в нетрезвом виде.

Количество нарушителей в этом году увеличилось в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, куда отправятся 187 и 107 открыток соответственно. В Тартумаа число получателей немного снизилось - и туда отправится лишь 53 открытки. Меньше всего открыток - только три - отправляются на Хийумаа.