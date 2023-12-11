В ближайшие дни 613 нарушителей правил дорожного движения, которые чаще всех попадали в поле зрения полиции в уходящем году, получат по почте черную рождественскую открытку. Тем самым Департамент полиции и погранохраны призывает их задуматься о необходимости изменить свое поведение.
Количество злостных дорожных нарушителей увеличилось в том числе в Ида-Вирумаа
Черные рождественские открытки предназначены для тех 613 человек, которые в течение года совершили не менее четырех правонарушений, связанных с дорожным движением. Из них 71 человек получит открытку уже во второй, а 17 - в третий раз подряд. Среди получателей черных открыток 24 женщины, как уточнили в Департаменте полиции и погранохраны.
По словам подполковника полиции Сирле Лойго, складывается впечатление, что получатели черных открыток делают все возможное, чтобы оказаться в новостях в роли того, кто спровоцировал трагическую аварию. "Их поведение на дорогах беспечно и опасно", - подчеркнула Лойго. Она пояснила, что чаще всего эти нарушители превышают скорость, водят технически неисправный транспорт, игнорируют красный сигнал светофора и садятся за руль в нетрезвом виде.
Количество нарушителей в этом году увеличилось в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, куда отправятся 187 и 107 открыток соответственно. В Тартумаа число получателей немного снизилось - и туда отправится лишь 53 открытки. Меньше всего открыток - только три - отправляются на Хийумаа.
Самым серьезным дорожным хулиганом в 2023 году стал 22-летний молодой человек из Йыгевамаа, который 13 раз попался полиции в связи с превышением скорости и другими мелкими нарушениями. Все назначенные ему штрафы до сих пор не оплачены. Еще печальнее то, что в прошлом году этот же молодой человек уже получил свое черную открытку и был в первой тройке среди всех нарушителей. Лидер 2022 года тоже получит в этом году черную открытку от полиции, но, к счастью, с куда меньшим числом нарушений, чем это было год назад.
Среди получателей открыток чаще всего встречаются мужчины 2004 года рождения. "Бросается в глаза большое количество водителей, которые начали водить машину совсем недавно. Сразу возникает вопрос - как они с таким поведением и отношением вообще получили права? Сами родились в нулевые, а водят, как будто на дворе лихие 90-е", - заметила Лойго.
Самый молодой злостный нарушитель - 16-летний молодой человек из Харьюмаа, которого, несмотря на юный возраст, полиция останавливала уже четыре раза в связи с серьезными правонарушениями. Среди возникавших у него проблем - не только отсутствие водительских прав и незарегистрированное транспортное средство, но также алкогольное опьянение и попытки сбежать от полиции.
59 получателей черной открытки уже спровоцировали в общей сложности 66 ДТП, в которых пострадали 35 человек. Один спровоцировал аж три аварии, причем в двух случаях находился в состоянии наркотического опьянения. Всего же все злостные нарушители, которые получат в этом году открытки, совершили 3235 нарушений, за которые в общем должны оплатить штрафов более чем на четверть миллиона евро. Право на управление транспортным средством потеряли 135 из них.
По словам Сирле Лойго, все это отлично демонстрирует то, насколько недостаточны существующие в распоряжении полиции меры влияния на таких злостных нарушителей. "Денежные штрафы просто остаются неоплаченными, и даже отсутствие водительских прав не останавливает их от совершения повторных правонарушений. Решением могла бы стать система штрафных пунктов, принцип которой уже разработан, но, к сожалению, отсутствует политическая воля заниматься этой темой всерьез", - отметила подполковник полиции.