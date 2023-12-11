Миграционного давления на границе не наблюдается

За два выходных дня в Эстонию не были допущены 27 граждан Молдовы, 10 граждан России, три гражданина Сербии, три гражданина Израиля, два гражданина Грузии, один гражданин Армении и один гражданин Чили, как сообщают Идаская префектура и Rus.ERR.

"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", - отметили в префектуре.

Всем этим иностранцам был запрещен въезд в Эстонию - и они вернулись в Россию.