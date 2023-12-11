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Угнали автомобиль, оставленный заведенным у магазина

Северное побережье
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Старый автомобиль зимой. Фото иллюстративное.
Старый автомобиль зимой. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Водительница рискнула в морозный день в Кохтла-Ярве оставить машину греться, пока она сама сбегает в магазин. Риск не оправдался.

В субботу, 9 декабря, в полицию сообщили, что в городе Кохтла-Ярве на Мыйза теэ женщина оставила у магазина автомобиль с работающим двигателем, но вернувшись из магазина обнаружила, что кто-то угнал ее машину.

Полиция обнаружила и вернула автомобиль владелице через несколько часов.

Более точные обстоятельства сейчас расследуются. Для этого полиция завела уголовное дело по криминальной статье о самовольном присвоении имущества.

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