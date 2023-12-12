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Композиторы Катри Ребане и Пярт Уусберг встретились с йыхвискими гимназистами

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Мэтью Уильям Тренхолм уже давно является почитателем творчества Пярта Уусберга и Катри Ребане, а школьный проект позволил ему также лично встретиться с ними.
Мэтью Уильям Тренхолм уже давно является почитателем творчества Пярта Уусберга и Катри Ребане, а школьный проект позволил ему также лично встретиться с ними. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В пятницу в атриуме Йыхвиской гимназии состоялся музыкальный вечер-беседа с композиторами Катри Ребане и Пяртом Уусбергом.

- Речь шла о школьной работе, в рамках которой я должен был организовать публичное мероприятие, а поскольку я уже давно являюсь фанатом этих композиторов, то планировал устроить маленький вечер прослушивания их музыки, - сказал организатор мероприятия ученик 11-го класса Мэтью Уильям Тренхолм. - Но тут мой руководитель посоветовал мне думать более масштабно и связался с композиторами, вот и пришлось переиграть первоначальный план. Надо было подготовить наряду с музыкальным форматом формат вечерней беседы и вопросы.

- В Йыхвиский концертный дом мы, разумеется, приезжали не раз. Несколько раз в рамках дней музыки бывали также в здешних школах, но такой вечер-беседа - это что-то новое для нас, - сказали Катри Ребане и Пярт Уусберг.

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