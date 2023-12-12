Композиторы Катри Ребане и Пярт Уусберг встретились с йыхвискими гимназистами

- Речь шла о школьной работе, в рамках которой я должен был организовать публичное мероприятие, а поскольку я уже давно являюсь фанатом этих композиторов, то планировал устроить маленький вечер прослушивания их музыки, - сказал организатор мероприятия ученик 11-го класса Мэтью Уильям Тренхолм. - Но тут мой руководитель посоветовал мне думать более масштабно и связался с композиторами, вот и пришлось переиграть первоначальный план. Надо было подготовить наряду с музыкальным форматом формат вечерней беседы и вопросы.