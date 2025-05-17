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ЙЫХВИСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ Элина Пяхклимяги представит на сцене пьесу о связанной с Йыхви яркой личности

"В сентябре в Йыхви приедет группа творцов, и в течение трех месяцев пьеса будет готова к выходу на сцену", - пообещала Элина Пяхклимяги, известная актриса и режиссер, выбранная руководителем Йыхвиской театральной резиденции.
"В сентябре в Йыхви приедет группа творцов, и в течение трех месяцев пьеса будет готова к выходу на сцену", - пообещала Элина Пяхклимяги, известная актриса и режиссер, выбранная руководителем Йыхвиской театральной резиденции. Фото: Marianne Loorents

Руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро, художественный руководитель Йыхвиского танцевального фестиваля Райдо Бергстейн, директор Йыхвиского концертного дома Михаил Кастрицкий и творческий руководитель Йыхвиской театральной резиденции Элина Пяхклимяги раскрывают планы на будущее.

Эдуард Борнхёэ? Фердинанд Вейке? Вера Саар? Хейно Липп? Немногословен был и председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа. Он лишь упомянул об истории Йыхви и рассказал об интересных людях, связанных с Йыхви. Но творческие люди - актриса и режиссер Элина Пяхклимяги и драматург Катарийна Либе - сами решат, чья история будет рассказана на сцене.

- Йыхви расположен в совершенно удивительном месте и когда-то был абсолютно на пике среди почтовых станций. Здесь проезжали императоры, великие княгини, писатели, художники. В истории Йыхви есть очень интересные писатели, художники, актеры. Мы нашли одну очень творческую личность, которая заслуживает того, чтобы пробудить ее к жизни, - Элина Пяхклимяги осталась загадочной, добавив, что это очень творческая личность, с которой уже доводилось...

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