ЙЫХВИСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ Элина Пяхклимяги представит на сцене пьесу о связанной с Йыхви яркой личности

Эдуард Борнхёэ? Фердинанд Вейке? Вера Саар? Хейно Липп? Немногословен был и председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа. Он лишь упомянул об истории Йыхви и рассказал об интересных людях, связанных с Йыхви. Но творческие люди - актриса и режиссер Элина Пяхклимяги и драматург Катарийна Либе - сами решат, чья история будет рассказана на сцене.

- Йыхви расположен в совершенно удивительном месте и когда-то был абсолютно на пике среди почтовых станций. Здесь проезжали императоры, великие княгини, писатели, художники. В истории Йыхви есть очень интересные писатели, художники, актеры. Мы нашли одну очень творческую личность, которая заслуживает того, чтобы пробудить ее к жизни, - Элина Пяхклимяги осталась загадочной, добавив, что это очень творческая личность, с которой уже доводилось...