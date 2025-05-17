ЙЫХВИСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ Элина Пяхклимяги представит на сцене пьесу о связанной с Йыхви яркой личности

Руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро, художественный руководитель Йыхвиского танцевального фестиваля Райдо Бергстейн, директор Йыхвиского концертного дома Михаил Кастрицкий и творческий руководитель Йыхвиской театральной резиденции Элина Пяхклимяги раскрывают планы на будущее.
Эдуард Борнхёэ? Фердинанд Вейке? Вера Саар? Хейно Липп? Немногословен был и председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа. Он лишь упомянул об истории Йыхви и рассказал об интересных людях, связанных с Йыхви. Но творческие люди - актриса и режиссер Элина Пяхклимяги и драматург Катарийна Либе - сами решат, чья история будет рассказана на сцене.