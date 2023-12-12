Стипендии Кальо Кийска для молодого кинодеятеля удостоена кинопродюсер Элина Литвинова

На состоявшемся в Йыхвиском концертном доме благодарственном вечере в области культуры и спорта объявили также лауреатов стипендии имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля и специальных премий. От имени команды Элины Литвиновой стипендию принял руководитель кинопроизводства Март Саар, который получил такую же стипендию ровно десять лет тому назад.

Фото: Jõhvi vallavalitsus