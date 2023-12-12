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Стипендии Кальо Кийска для молодого кинодеятеля удостоена кинопродюсер Элина Литвинова

Северное побережье
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На состоявшемся в Йыхвиском концертном доме благодарственном вечере в области культуры и спорта объявили также лауреатов стипендии имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля и специальных премий. От имени команды Элины Литвиновой стипендию принял руководитель кинопроизводства Март Саар, который получил такую же стипендию ровно десять лет тому назад.
На состоявшемся в Йыхвиском концертном доме благодарственном вечере в области культуры и спорта объявили также лауреатов стипендии имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля и специальных премий. От имени команды Элины Литвиновой стипендию принял руководитель кинопроизводства Март Саар, который получил такую же стипендию ровно десять лет тому назад. Фото: Jõhvi vallavalitsus

Лауреатом стипендии имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля объявили кинопродюсера Элину Литвинову. Размер стипендии впервые составил 3000 евро.

Жюри выбрало среди одиннадцати кандидатов разностороннего и наблюдательного продюсера нового поколения, известного в качестве соавтора визуально захватывающих творений. Элина Литвинова своей деятельностью доказала способность руководить кинопроектами разного масштаба, в том числе проектами совместного производства международного уровня, постоянно привозя их также в Ида-Вирумаа.

Специальных премий жюри удостоились режиссер Мария Рейнуп и монтажер Софья Костенкова. Марию Рейнуп отметили за творческую деятельность, а также за объединяющие различные области деятельности проекты сотрудничества в Ида-Вирумаа. Софью Костенкову отметили стимулирующей премией за деятельность по развитию сотрудничества в местном кинопроизводстве, одним из примеров которого является снимавшийся в Нарве "Valik".

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