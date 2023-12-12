Лауреатом стипендии имени Кальо Кийска для молодого кинодеятеля объявили кинопродюсера Элину Литвинову. Размер стипендии впервые составил 3000 евро.
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Стипендии Кальо Кийска для молодого кинодеятеля удостоена кинопродюсер Элина Литвинова
Жюри выбрало среди одиннадцати кандидатов разностороннего и наблюдательного продюсера нового поколения, известного в качестве соавтора визуально захватывающих творений. Элина Литвинова своей деятельностью доказала способность руководить кинопроектами разного масштаба, в том числе проектами совместного производства международного уровня, постоянно привозя их также в Ида-Вирумаа.