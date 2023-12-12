В ида-вируских школах, учителя которых присоединились к республиканской предупредительной забастовке, к начислению зарплат за время забастовки подошли по-разному.
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Учителям в Нарве за время забастовки зарплату не выплатили, а в Йыхви и Кохтла-Ярве - выплатили
Йыхвиская основная школа была единственным волостным учреждением образования, учителя которого присоединились к проходившей 10 ноября часовой предупредительной забастовке. Однако позднее это стало также причиной дискуссии в комиссии волостного собрания по образованию.