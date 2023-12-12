ОДИН ВОПРОС ⟩ Что делает правительство для улучшения экономического благосостояния жителей?

- Экономическая безопасность напрямую связана с общей безопасностью, то есть с независимостью готовности к обороне. Для этого прежде всего мы обеспечиваем, чтобы расходы Эстонии на оборону составляли не менее 3% ВВП. А в 2024 году оборонный бюджет впервые превысит 3% ВВП плюс расходы на прием союзников. Во-вторых, мы упорядочим государственные финансы, что станет основой для устойчивого роста доходов населения. В-третьих, благосостояние населения и домохозяйств будет расти по мере развития эстонского предпринимательского сектора и создания добавленной стоимости, приносящей обществу дополнительный достаток. Для этого важно быстро провести реформы, которые помогут повысить конкурентоспособность эстонских предприятий, чтобы они могли выжить в условиях продолжающейся промышленной революции. Кроме того, что касается роста доходов, мы провели реформу подоходного налога, которая с 2025 года увеличит доходы большинства людей с зарплатой ниже 8000 евро, и также мы только что подняли минимальную заработную плату.