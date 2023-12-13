ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Экологически разумно позволить старым заводам дожить свой век

В социальном плане закрытие "Kiviõli Keemiatööstus" через год стало бы серьезным ударом для всего Ида-Вирумаа, поскольку почти все работающие там люди являются жителями этого уезда. Однако особенно сильно пострадала бы волость Люганузе, да и будущее города Кивиыли, вероятно, стало бы схожим с судьбой Вийвиконна. Всего год назад в окрестностях обанкротился завод по производству древесно-стружечных плит "Repo Vabrikud", на котором работало 150 человек.

Разговоры о чудотворной силе фонда справедливого перехода прекрасны, и, конечно, возможности этого фонда необходимо использовать по максимуму. Но практика показывает, что эти ожидаемые результаты наступят в отдаленном будущем и в меньших масштабах, чем ожидалось, а потеря существующих рабочих мест будет происходить быстрее и в большем количестве.

В случае "Kiviõli Keemiatööstus" государству, прежде всего в лице Министерства климата, стоило бы найти способ продлить жизнь предприятия. Это предотвратило бы серьезный социально-экономический коллапс. Государство и самоуправление получали бы значительные налоговые поступления.

Также с точки зрения защиты окружающей среды должно быть разумно использовать существующие вещи до тех пор, пока они служат, стараясь в то же время в разумных пределах снизить негативное воздействие на окружающую среду. Создание любого нового производства и рабочих мест также оставляет экологический след.