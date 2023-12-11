В ДТП на шоссе недалеко от Тойла погибла женщина-водитель и ее собака

Сообщение о тяжелом дорожно-транспортном происшествии поступило в Центр тревоги 11 декабря в 17.30. Столкновение автомобилей "Volkswagen" и "Citroen" случилось на шоссе Таллинн-Нарва в районе деревни Пюхайыэ, что на административной территории Тойлаской волости.

В результате этой аварии погибла женщина, управлявшая "Volkswagen", о чем оперативно сообщила полиция.

Ближе к ночи полиция уточнила, что столкновение машин на шоссе произошло в зоне действия скоростного ограничения 70 километров в час. Ехавший по направлению из Таллинна в Нарву "Volkswagen Golf" столкнулся с двигавшимся навстречу "Citroen".

- По предварительным данным, водитель "Фольксвагена" при повороте направо не справился с управлением автомобилем, тот проскользил на встречную полосу, где и столкнулся с "Ситроен". В результате столкновения "Фольксваген" вылетел с дороги. На данный момент мы знаем, что шины на "Фольксвагене" не соответствовали требованиям, но по какой причине машина отклонилась на встречную полосу, это выясним в рамках криминального производства, - сообщил оперативный руководитель Идаской префектуры Андреас Клиймант.

В результате аварии 45-летняя женщина за рулем "Volkswagen" получила сильные травмы и скончалась на месте. В машине с ней находилась собака, которая тоже погибла.

Управлявший "Citroen" 49-летний мужчина был трезв, находился в машине один и получил легкие телесные повреждения.

Дорога на месте аварии, по рассказу Клийманта, была обледенелой, а также слегка покрытой снегом.

Полиция отмечает, что в настоящее время по всей Эстонии дорожные условия зимние, и автомобилистам следует это учитывать - ездить только на шинах для зимней езды и в хорошем состоянии, выбирать подходящую скорость, избегать любых резких маневров и также обгонов.