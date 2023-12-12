В Нарве на парковке у супермаркета сбили двух пешеходов

Полиция сообщила, что оживленным вечером понедельника, 11 декабря, приблизительно в 17.30, в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие у супермаркета "Coop", что в центре города. На автопарковке 46-летняя водительница малолитражки "Hyundai i20" не убедилась в безопасности совершаемого маневра - и наехала на двух пешеходов. Пострадвшими оказались две женщины 65 и 67 лет.