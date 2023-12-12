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Снова загорелся частный дом за торговым центром "Astri"

Причина может быть в фейерверке
Северное побережье
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Снова загорелся бывший гараж на участке ранее сгоревшего частного дома на нарвской улице Рохелине.
Снова загорелся бывший гараж на участке ранее сгоревшего частного дома на нарвской улице Рохелине. Фото: Ida päästekeskus

Ранее уже сгоревший частный дом рядом с торговым центром "Astri" вновь побеспокоил нарвитян и спасателей.

В понедельник, 11 декабря, в 17.01 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в доме на нарвской улице Рохелине, позади торгово-развлекательного центра "Astri". Гражданин, позвонивший на 112, рассказал, что был слышен хлопок, и что это мог быть запущенный детьми фейерверк.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия гаражная часть здания горела открытым пламенем. Людей внутри дома не было. Работы по тушению завершили более чем через час, в 18.21.

Как отметили спасатели, данное здание ранее уже сгорело. В данной связи они напомнили, что заброшенные здания должны быть силами владельцев надежно закрыты от посторонних. Только это поможет избежать несчастных случаев, а также вандализма и поджогов.

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