Снова загорелся частный дом за торговым центром "Astri"

В понедельник, 11 декабря, в 17.01 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в доме на нарвской улице Рохелине, позади торгово-развлекательного центра "Astri". Гражданин, позвонивший на 112, рассказал, что был слышен хлопок, и что это мог быть запущенный детьми фейерверк.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия гаражная часть здания горела открытым пламенем. Людей внутри дома не было. Работы по тушению завершили более чем через час, в 18.21.

Как отметили спасатели, данное здание ранее уже сгорело. В данной связи они напомнили, что заброшенные здания должны быть силами владельцев надежно закрыты от посторонних. Только это поможет избежать несчастных случаев, а также вандализма и поджогов.