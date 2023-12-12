Стала известна дата начала забастовки учителей

"Мы вынуждены начать 22 января бессрочную забастовку, в которой примут участие учителя общеобразовательных школ, профессиональных училищ и детских садов. Кроме того, при желании к ней могут присоединиться преподаватели школ по интересам", - сказал Реэмо Вольтри.

По его словам, разговоры о том, что забастовка якобы незаконна, направлены на то, чтобы напугать учителей.

Министерство образования осенью провело переговоры с профсоюзом работников образования, который настаивал на повышении минимальной учительской зарплаты. На состоявшемся 1 декабря очередном раунде переговоров министр Кристина Каллас сообщила, что министерству удалось дополнительно изыскать восемь миллионов евро на эти цели, что позволит поднять минимальную зарплату учителей на 3,1% вместо 1,77%, изначально предложенных правительством. Учителя же, которые изначально настаивали на повышении минимальной зарплаты на 11%, отвергли это предложение.

Минимальная брутто-зарплата эстонского учителя в 2023 году составляет 1749 евро, напомнил Rus.ERR.