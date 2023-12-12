Рассматривается возможность построить в Нарве водородно-газовую электростанцию

Министр финансов Март Вырклаэв внес в правительство предложение о строительстве в Нарве водородно-газовой электростанции с аккумуляторной системой хранения. Для этого правительство должно увеличить акционерный капитал "Eesti Energia" на 114 миллионов евро.

Планируемая электростанция будет иметь электрическую мощность 100 МВт и тепловую мощность 60 МВт, а также аккумуляторную систему хранения мощностью 25 МВт.

По словам Вырклаэва, станция должна помочь покрыть запас электроэнергии, а также сохранить частоту за счет десинхронизации с российской энергосистемой в 2025 году.

"Планируется также установка теплового насоса в охлаждающем канале Балтийской электростанции для улучшения теплоснабжения города Нарвы, а затем и аккумуляторной системы хранения мощностью 25 мегаватт, которая компенсировала бы возможный дефицит как в случае синхронизации, так и возобновляемой энергетики", - сказал министр.

Также по словам Вырклаэва, объем инвестиций в электростанцию ​​и теплостанцию ​​составляет 146 миллионов евро, тепловой насос и батарея обойдутся в 30 миллионов, что подпадает под инвестиции "Eesti Energia".

По мнению министра, электростанция может выйти на полную мощность в 2028 году, и она будет работать на СПГ.

Rus.ERR пишет, что министр хочет увеличить акционерный капитал "Eesti Energia" уже в 2023 году, поскольку необходимые средства предусмотрены в бюджете этого года. Правительство, вероятно, обсудит предложение Вырклаэва на следующей неделе.