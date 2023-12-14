Михкель Нестор: В экономике некоторые достигли дна, однако промышленность тонуть продолжает

Если в некоторых отраслях экономики ноги уже достают до дна, то что касается промышленности, тут спад, похоже, продолжается с прежним размахом. Этот тренд может не измениться даже в более отдаленном будущем.
На прошлой неделе Департамент статистики вновь опубликовал множество важных данных относительно положения дел в экономике Эстонии. Ничего позитивного в настоящий период времени от них, разумеется, ждать не приходилось, однако в трудное время помогает и то, если новости оказываются менее плохими, чем опасались.
Те, кого возмущал очень быстрый рост цен в последнее время, могут удовлетвориться тем, что на сегодня уровень цен, похоже, стабилизировался. По свежим данным, в ноябре годовой показатель инфляции составил, правда, 4%, однако по сравнению с предыдущим месяцем средний уровень цен не изменился. Примерно на нынешнем уровне индекс потребительских цен держится уже с апреля месяца.
Большим подспорьем тут стало снижение цен на энергию с прошлогодних рекордных цифр до довольно разумного уровня, который не смогла также снова повысить рано наступившая зима. Подобно ценам на энергию с середины предыдущего года значительно снизились также цены на продукты на мировом рынке, однако эстонский конечный потребитель это не особенно ощутил. В ноябре цены на продукты были почти на 6% выше прошлогодних, однако неожиданным образом они повысились также по сравнению с октябрьскими. Вероятно, продукты в ближайшие месяцы все же немного подешевеют, что поможет несколько компенсировать предстоящее повышение налога с оборота.
Наряду с уровнем цен в последние месяцы, кажется, стабильными стали также розничные продажи. После продолжавшегося три квартала снижения объемы розничных продаж в последние месяцы оставались на месте. Уровню предыдущего года они, правда, уступают 5%, но по крайней мере остановилось прежнее падение.
Сама по себе стабилизация объемов розничных продаж была ожидаемой. А именно: до сих пор они сокращались по сравнению с чрезмерным потреблением в течение более раннего периода, подстегнутым тратой пенсионных накоплений II ступени, опасениями дальнейшего роста цен и очень благоприятной экономической средой.
"Все сильнее кажется, что промышленность здесь движется по пути устойчивого сокращения".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
В последние кварталы экономическое положение существенно изменилось: дальнейшее значительное повышение цен кажется маловероятным, а опасения по поводу будущего экономики заставили потребителей быть очень осторожными при совершении крупных покупок. Это подтверждается также тем, что значительно ниже среднего стали продажи в тех секторах розничной торговли, которые торгуют именно более дорогими товарами. Например, в октябре продажи электроники снизились на 14%, а продажи в магазинах стройтоваров - на 11%.
За стабилизацией объемов розничных продаж стоит прежде всего ситуация на рынке труда. Хотя безработица в последние месяцы медленно росла, занятость в Эстонии по-прежнему очень высокая по сравнению как с остальной Европой, так и с нашим историческим средним уровнем. Кроме того, средняя зарплата выросла за год примерно на десятую часть. Если в предыдущем году рост зарплат не компенсировал рост стоимости жизни, то теперь вследствие более скромной инфляции покупательная способность повышается.
Ситуации, когда фактическая потребительская способность домохозяйств еще высока, нельзя ожидать дальнейшего драматического падения объемов розничных продаж. Неуверенность, правда, заставляет людей более критично оценивать свои решения о покупках, но необходимые вещи все же покупаются. Отдельный вопрос, что будет в дальнейшем, ведь достаточно хорошей ситуация на рынке труда наверняка не останется.
Все еще не видно дна в важнейшей отрасли экономики Эстонии - в перерабатывающей промышленности. Несмотря на то, что объемы промышленной продукции сокращаются уже с начала лета 2022 года, темпы снижения ее объемов даже не показывают признаков замедления. В октябре этого года предприятия перерабатывающей промышленности произвели продукции на 12% меньше, чем в прошлом году, да и по сравнению с сентябрем объем производства снизился на 1,6%. В результате всего этого объемы производства снизились на сегодня до уровня, на каком в последний раз они были в 2018 году. Однако в некоторых отраслях спад оказался еще более глубоким, например, объемы производства мебели вследствие ухода с рынка некоторых крупных производителей достигли уровня 2014 года.
Общеизвестным фактом, из-за которого экономические показатели промышленности настолько плохи, является крайне слабый спрос на рынке строительства и недвижимости в Северных странах. Однако в последние месяцы шансы для экспортеров ухудшились и в других странах.
Больших надежд на улучшение ситуации не подают также прогнозы. Уровень новых заказов на промышленных предприятиях сейчас сравним со спадом периода пандемии. Экономическая конъюнктура главных торговых партнеров Эстонии не обещает значительного улучшения также в 2024 году. Использование производственных мощностей достигло сейчас уровня примерно 2010 года, что, к сожалению, означает также необходимость сокращения количества работников.
Отдельным вопросом остается, каков долгосрочный план для промышленности? До сих пор конкурентными преимуществами сектора являлись сравнительно дешевая рабочая сила, близость к Северным странам, а также наличие специфической профессиональной информации и доступность сырья в деревообрабатывающем секторе Эстонии. Год от года весомость этих конкурентных преимуществ уменьшалась, поэтому и рост промышленности был более медленным, чем рост остальной экономики, вследствие чего доля сектора в ВВП уменьшилась.
В промышленном секторе, безусловно, есть потенциал в части автоматизации труда, использования цифровых решений, больших инвестиций в научную и развивающую деятельность и так далее. Однако в более широком плане кажется, что Эстонии наряду с имеющимися предприятиями и отраслями промышленности требуются также совершенно новые направления. Но в ситуации, когда такие инвестиции очень дороги и менее производительны, чем, например, бизнес в секторе технологий, все сильнее кажется, что промышленность здесь движется по пути устойчивого сокращения.