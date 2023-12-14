Михкель Нестор: В экономике некоторые достигли дна, однако промышленность тонуть продолжает

Все еще не видно дна в важнейшей отрасли экономики Эстонии - в перерабатывающей промышленности. Несмотря на то, что объемы промышленной продукции сокращаются уже с начала лета 2022 года, темпы снижения ее объемов даже не показывают признаков замедления. В октябре этого года предприятия перерабатывающей промышленности произвели продукции на 12% меньше, чем в прошлом году, да и по сравнению с сентябрем объем производства снизился на 1,6%. В результате всего этого объемы производства снизились на сегодня до уровня, на каком в последний раз они были в 2018 году. Однако в некоторых отраслях спад оказался еще более глубоким, например, объемы производства мебели вследствие ухода с рынка некоторых крупных производителей достигли уровня 2014 года.

Общеизвестным фактом, из-за которого экономические показатели промышленности настолько плохи, является крайне слабый спрос на рынке строительства и недвижимости в Северных странах. Однако в последние месяцы шансы для экспортеров ухудшились и в других странах.

Больших надежд на улучшение ситуации не подают также прогнозы. Уровень новых заказов на промышленных предприятиях сейчас сравним со спадом периода пандемии. Экономическая конъюнктура главных торговых партнеров Эстонии не обещает значительного улучшения также в 2024 году. Использование производственных мощностей достигло сейчас уровня примерно 2010 года, что, к сожалению, означает также необходимость сокращения количества работников.

Отдельным вопросом остается, каков долгосрочный план для промышленности? До сих пор конкурентными преимуществами сектора являлись сравнительно дешевая рабочая сила, близость к Северным странам, а также наличие специфической профессиональной информации и доступность сырья в деревообрабатывающем секторе Эстонии. Год от года весомость этих конкурентных преимуществ уменьшалась, поэтому и рост промышленности был более медленным, чем рост остальной экономики, вследствие чего доля сектора в ВВП уменьшилась.

В промышленном секторе, безусловно, есть потенциал в части автоматизации труда, использования цифровых решений, больших инвестиций в научную и развивающую деятельность и так далее. Однако в более широком плане кажется, что Эстонии наряду с имеющимися предприятиями и отраслями промышленности требуются также совершенно новые направления. Но в ситуации, когда такие инвестиции очень дороги и менее производительны, чем, например, бизнес в секторе технологий, все сильнее кажется, что промышленность здесь движется по пути устойчивого сокращения.