Тепло, что создано руками ⟩ Чудо-варежки, чайные истории и хлебные фантазии в Силламяэском музее

Коллекционер из столицы Марина Теэ привезла в Силламяэ часть своих новых коллекций, которые в прямом и переносном смыслах согревают. Зимнюю экспозицию украшают елки, украшенные варежками и самодельными игрушками из теста. Вязаные куклы - восхитительные творения рук Милославы Гончаровой. Все это - новая зимняя выставка в Силламяэском музее.
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Марина Теэ сотрудничает с Силламяэским музеем уже два десятилетия, подарила ему свою коллекцию старинных кукол и игрушек. Но пытливая душа коллекционера не успокаивается - теперь привезла другие уникальные коллекции, собранные за последние годы. Почему именно в Силламяэ? "Потому что люблю этот город и здесь у меня много друзей", - отвечает она.