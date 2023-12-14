Тепло, что создано руками ⟩ Чудо-варежки, чайные истории и хлебные фантазии в Силламяэском музее

Марина Теэ сотрудничает с Силламяэским музеем уже два десятилетия, подарила ему свою коллекцию старинных кукол и игрушек. Но пытливая душа коллекционера не успокаивается - теперь привезла другие уникальные коллекции, собранные за последние годы. Почему именно в Силламяэ? "Потому что люблю этот город и здесь у меня много друзей", - отвечает она.