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Умные переходы считают автомобили и пешеходов

Ирина Кивисельг
, журналист
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Пешеходный переход нового поколения около спортцентра "Wiru" работает уже более полугода.
Пешеходный переход нового поколения около спортцентра "Wiru" работает уже более полугода. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С мая текущего года в Кохтла-Ярве тестировалась уникальная инновационная система "Умные пешеходные переходы" от компании "Bercman Technologies". Она установлена в рамках конкурса инноваций, организованного научным парком "Технополь" в сотрудничестве с Кохтла-Ярвеским горуправлением. Пилотный проект подвел итоги: стороны довольны результатом.

Уникальная модульная система использует датчики для мониторинга движения на дороге и на тротуаре, помогая избегать заторов между пешеходами и транспортными средствами. Основная задача - повысить осведомленность участников дорожного движения в его окрестностях и предупредить о возможных опасных ситуациях, это делает светофор с непрерывной подсветкой пешеходного перехода и предупреждающими светодиодными огнями. Кроме того, система собирает в режиме реального времени данные о трафике и окружающей среде.

По окончании пилотного проекта город должен был определить, продолжать ли использовать эту систему. По словам мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело, решение принято в пользу инноваций, так как на основе анализа данных можно принимать взвешенные и лучшие решения, например, при подготовке строительного дорожного проекта, поскольку собранные статистические данные дают представление об интенсивности движения.

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