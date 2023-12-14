Умные переходы считают автомобили и пешеходов

Уникальная модульная система использует датчики для мониторинга движения на дороге и на тротуаре, помогая избегать заторов между пешеходами и транспортными средствами. Основная задача - повысить осведомленность участников дорожного движения в его окрестностях и предупредить о возможных опасных ситуациях, это делает светофор с непрерывной подсветкой пешеходного перехода и предупреждающими светодиодными огнями. Кроме того, система собирает в режиме реального времени данные о трафике и окружающей среде.