Юбилейный концерт предложит много эстонской музыки и сюрпризы

Директор музыкальной школы Маргит Рааг сказала, что хотя школа прошла длинный путь и им есть о чем рассказать, длинных разговоров в праздничный вечер не будет. Зато обещают много хорошей музыки. Еще год назад коллектив решил, что программа юбилейного концерта будет составлена из эстонской музыки, чтобы тем, кто придет на юбилей, показать, насколько она красива и разнообразна - от народной до рока.

Маргит с гордостью констатирует, что многие выпускники Йыхвиской музыкальной школы выбрали музыку своей профессией. Директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт тоже училась в Йыхви и уже более четверти века возглавляет школу, в которой преподают музыку и другие воспитанники Йыхвиской школы.

- Наши выпускники работают директорами и преподавателями во многих музыкальных школах Эстонии, - подчеркнула она. - Некоторые стали именитыми музыкантами. Надеюсь, что многие найдут возможность приехать и отметить вместе с нами знаменательную дату одной из старейших музыкальных школ региона, немного старше только Силламяэская школа.

В юбилейном концерте, который продлится около двух часов, выступят ансамбли, оркестры, хоры - ученики и учителя будут музицировать и петь вместе. Это значит, что слушателей ждет много приятных впечатлений и сюрпризов.