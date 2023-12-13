Для строителей в Эстонии создана новая персональная карточка

Карточку должен заказать работодатель, и уже выдано несколько тысяч карточек, как сообщает Налогово-таможенный департамент. В 2024 году каждый строитель, работающий на крупном строительном объекте, должен иметь карточку регистрации рабочего времени.

По словам специалиста по развитию Налогово-таможенного департамента Сийма Тамм, многим строителям такое решение известно, например, из практики северных соседей, где также в качестве пропуска используется специальная "Valtti-kaart".

- Целью единой карточки регистрации рабочего времени является обеспечение справедливой конкурентной среды. Это означает, что на строительной площадке работают надлежащим образом оформленные на работу люди, о которых у генподрядчика и государства имеется четкий обзор и которым выплачивается справедливая заработная плата, - прокомментировал Тамм.

Как ранее подсчитали в Налогово-таможенном департаменте, налоговый ущерб в строительной отрасли на протяжении многих лет составляет более 20 миллионов евро в год. Данные, собранные на основании регистрации цепочек подряда, объектов и работников, будут использованы департаментом в своих анализах рисков, что позволит выявить аномалии в данных и тем самым определить объекты, требующие проверки.

Закон уже сейчас возлагает на генерального подрядчика обязанность регистрировать крупные строительные объекты и цепочку строительного подряда в среде э-услуг Налогово-таможенного департамента. Задача работника в дальнейшем при входе на стройплощадку регистрировать карточку, и в департамент начнет ежедневно поступать информация о времени, проведенном строителями на объекте.