Разработана и уже начала выдаваться персональная карточка, которая используется для регистрации работы на крупных строительных объектах. Об этом нововведении проинформировал Налогово-таможенный департамент.
Для строителей в Эстонии создана новая персональная карточка
Карточку должен заказать работодатель, и уже выдано несколько тысяч карточек, как сообщает Налогово-таможенный департамент. В 2024 году каждый строитель, работающий на крупном строительном объекте, должен иметь карточку регистрации рабочего времени.
По словам специалиста по развитию Налогово-таможенного департамента Сийма Тамм, многим строителям такое решение известно, например, из практики северных соседей, где также в качестве пропуска используется специальная "Valtti-kaart".
- Целью единой карточки регистрации рабочего времени является обеспечение справедливой конкурентной среды. Это означает, что на строительной площадке работают надлежащим образом оформленные на работу люди, о которых у генподрядчика и государства имеется четкий обзор и которым выплачивается справедливая заработная плата, - прокомментировал Тамм.
Как ранее подсчитали в Налогово-таможенном департаменте, налоговый ущерб в строительной отрасли на протяжении многих лет составляет более 20 миллионов евро в год. Данные, собранные на основании регистрации цепочек подряда, объектов и работников, будут использованы департаментом в своих анализах рисков, что позволит выявить аномалии в данных и тем самым определить объекты, требующие проверки.
Закон уже сейчас возлагает на генерального подрядчика обязанность регистрировать крупные строительные объекты и цепочку строительного подряда в среде э-услуг Налогово-таможенного департамента. Задача работника в дальнейшем при входе на стройплощадку регистрировать карточку, и в департамент начнет ежедневно поступать информация о времени, проведенном строителями на объекте.
Если у строителя есть карточка, то генподрядчик может разрешить использовать, например, мобильное приложение вместо регистрации карточкой.
Как уточняет Налогово-таможенный департамент, использование таких карточек обязательно на строительных объектах, где продолжительность работ превышает 30 рабочих дней, и на стройке находятся не менее 20 человек одновременно, или если общий объем работ превышает 500 человеко-дней. За два месяца было зарегистрировано уже более 100 соответствующих строительных объектов.
Заказы на карточки принимает и выдаёт АО "Hansab", выигравшее государственный тендер.
- В сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом мы разработали специальную электронную среду, в которой заказы на карточки могут подавать члены правления строительных предприятий и уполномоченные ими работники. Заказ, оформленный и оплаченный надлежащим образом, выполняется в течение трех рабочих дней и отправляется в соответствии с указанным заказчиком способом доставки. Согласно условиям тендера, стоимость одной карточки составляет 6,67 евро, к которой добавляется налог с оборота“, - сказал руководитель отдела карточек в компании "Hansab" Тех Вертманн.
По его словам, пробный период, открытый в октябре, был активным, и с учетом отзывов строительных предприятий был внесен ряд изменений, делающих услугу более удобной. К ним относятся возможность выставления счетов по предоплате и скачивание подтверждения заказа. Вскоре появится возможность сохранять незавершенные заказы и получать их из посылочного автомата.