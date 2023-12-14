Эрик Гамзеев: Строительство новых квартирных домов служит мерилом регионального развития Эстонии

Дата 13 декабря войдет в историю Нарвы. В этот день там началось строительство шестиэтажного квартирного дома. Таллиннцы могут в ответ на эту новость пожать плечами. Однако поверят они или нет, но в третьем по величине городе Эстонии Нарве - это первый новый квартирный дом, к строительству которого приступают после восстановления независимости Эстонии.
На самом деле в этом смысле Нарва не очень сильно отличается от многих других городов Эстонии. Министр регионального развития Мадис Каллас недавно показывал на одной из конференций в Йыхви слайд, на котором было видно, что если не считать Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа, то в остальных уездах за последние четыре года появились лишь единичные новые квартирные дома. А в некоторых уездах, как то Ида-Вирумаа, Вырумаа и Йыгевамаа - ни одного.
Такая основанная на фактах картинка отражает неравномерное развитие Эстонии более ярко, нежели многочисленные объемные анализы. Таким же образом ширину пропасти в развитии регионов описывают рыночные цены на квартиры, различающиеся в разных городах Эстонии не на 40 или 50 процентов, а зачастую в несколько раз. Например, в пятом по величине городе Эстонии Кохтла-Ярве средняя цена на квартиры была, судя по совершенным в октябре сделкам, в 16 раз ниже цены таллиннских квартир. То есть человек, продавший в Кохтла-Ярве свою среднего размера двухкомнатную квартиру, сможет купить на вырученные деньги половину ванной комнаты в Таллинне.
У назначенного мэром Кохтла-Ярве после произошедшего в конце ноября властного переворота социал-демократа Хенри Казело, имеющего большой опыт евробюрократии, должна иметься сильная личная мотивация, чтобы улучшить жизнь в городе. Он еще несколько лет назад инвестировал свои сбережения в дешевые кохтла-ярвеские квартиры. Его мэрская зарплата оказалась бы мелочью по сравнению с тем, что он смог бы заработать на продаже этих квартир, если бы их стоимость выросла через несколько лет хотя бы до половины стоимости таллиннских квартир.
"Решения, связанные с зеленой реформой, лесной реформой и всевозможными другими реформами, уносят из уездов множество рабочих мест и людей значительно быстрее, нежели предусмотренные для смягчения положения меры успевают пройти хотя бы половину витка на кругах согласований в госучреждениях".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Хорошо, что нынешний мэр уже раньше, взяв на себя риск покупки квартир в Кохтла-Ярве, относился к тем, кто верил, что дела в этом городе пойдут лучше, чем в предыдущие десятилетия. Сейчас многие политики тоже подчеркивают, что сами идавирусцы должны больше верить в возможности развития своего региона. Такой призыв звучит странно, ведь большая часть до сих пор проживающих в Ида-Вирумаа людей - это самые большие патриоты своего края, которые не разбрасываются лозунгами, а, несмотря на всевозможные неблагоприятные внешние факторы, действуют во имя того, чтобы в этом регионе наконец-таки принес свои плоды здешний большой потенциал, о котором десятки лет говорят политики.
Само по себе хорошо, что нынешний министр регионального развития Мадис Каллас, еще недавно возглавлявший муниципалитеты на Сааремаа, очень хорошо знает, каковы в реальности жизнь и проблемы вдали от столицы. В то же время по его выступлению на конференции в Йыхви чувствовалось, что за столом правительства министров, находящихся на одной с ним волне, не слишком много.
Три правящие партии пообещали в коалиционном соглашении сократить региональное отставание и увеличить финансовую автономию самоуправлений. Однако составляющим бюджеты на следующий год городам и волостям вовсе не стало легче. Налогоплательщиков становится все меньше, для снижения расходов предстоит закрытие очередных школ, детсадов и культурных учреждений.
Уровень безработицы тоже повышается сейчас в уездах быстрее, чем в столице. Решения, связанные с зеленой реформой, лесной реформой и всевозможными другими реформами, уносят из уездов множество рабочих мест и людей значительно быстрее, нежели предусмотренные для смягчения положения меры успевают пройти хотя бы половину витка на кругах согласований в госучреждениях.
Увеличение разрыва между развитием столицы и остальной Эстонии неизбежно усиливает также противостояние в обществе, вершиной айсберга которого стало патовое положение в Рийгикогу, где даже нет особой надежды на то, что какая-то из сторон постарается понять, почему другая сторона упрямо гнет свою линию. Возможно, взаимопониманию хоть сколько-то посодействовала бы воображаемая ролевая игра, в которой министры правительства и волостные старейшины на время меняются местами.
Тогда, возможно, одни лучше поняли бы, какова реальная жизнь вдали от Таллинна, а другие увидели бы, каковы действительные рычаги государственной власти, а также что и за чей счет можно сделать.
Но то, что фирма "Rand ja Tuulberg" после затяжного старта вогнала ковш в землю на строительстве нового квартирного дома на берегу реки Нарва, откуда открывается вид на крепость Германа и расположенную на другом берегу пограничной реки Ивангородскую крепость, в любом случае позитивное и вселяющее надежду начинание. Это должно бы придать сил и смелости также другим предпринимателям, чтобы и в других краях Эстонии далеко за пределами Таллинна заниматься созидательной деятельностью. А политикам - придать воли, чтобы поддержать их на деле.