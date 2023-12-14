Эрик Гамзеев: Строительство новых квартирных домов служит мерилом регионального развития Эстонии

На самом деле в этом смысле Нарва не очень сильно отличается от многих других городов Эстонии. Министр регионального развития Мадис Каллас недавно показывал на одной из конференций в Йыхви слайд, на котором было видно, что если не считать Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа, то в остальных уездах за последние четыре года появились лишь единичные новые квартирные дома. А в некоторых уездах, как то Ида-Вирумаа, Вырумаа и Йыгевамаа - ни одного.

Такая основанная на фактах картинка отражает неравномерное развитие Эстонии более ярко, нежели многочисленные объемные анализы. Таким же образом ширину пропасти в развитии регионов описывают рыночные цены на квартиры, различающиеся в разных городах Эстонии не на 40 или 50 процентов, а зачастую в несколько раз. Например, в пятом по величине городе Эстонии Кохтла-Ярве средняя цена на квартиры была, судя по совершенным в октябре сделкам, в 16 раз ниже цены таллиннских квартир. То есть человек, продавший в Кохтла-Ярве свою среднего размера двухкомнатную квартиру, сможет купить на вырученные деньги половину ванной комнаты в Таллинне.