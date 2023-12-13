СПАСАТЕЛИ ⟩ Газом пахло, но утечек не обнаружено

После пяти утра 12 декабря в центр тревоги поступила информация о сильном запахе газа в многоквартирном доме на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.
В здании центральное газоснабжение. Спасатели проверили все девять этажей газоанализатором, но ничего не обнаружили.
Через несколько часов запах газа появился в подъезде многоквартирного дома на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. В доме нет центрального газоснабжения, используется баллонный газ. Спасатели проверили помещения, но утечки газа не обнаружили.