СПАСАТЕЛИ ⟩ Газом пахло, но утечек не обнаружено

В здании центральное газоснабжение. Спасатели проверили все девять этажей газоанализатором, но ничего не обнаружили.

Через несколько часов запах газа появился в подъезде многоквартирного дома на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. В доме нет центрального газоснабжения, используется баллонный газ. Спасатели проверили помещения, но утечки газа не обнаружили.