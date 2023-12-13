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СПАСАТЕЛИ ⟩ Газом пахло, но утечек не обнаружено

12 декабря 2023 г.
Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

После пяти утра 12 декабря в центр тревоги поступила информация о сильном запахе газа в многоквартирном доме на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

В здании центральное газоснабжение. Спасатели проверили все девять этажей газоанализатором, но ничего не обнаружили.

Через несколько часов запах газа появился в подъезде многоквартирного дома на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. В доме нет центрального газоснабжения, используется баллонный газ. Спасатели проверили помещения, но утечки газа не обнаружили.

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