ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Об учительской зарплате и солидарности

Это как-то естественно для эстонского общества, что когда говорят о нехватке денег и находящихся на государственной зарплате работниках, то в пример часто приводят учителей, а также спасателей и полицейских. С точки зрения как государства, так и обычного гражданина, все они являются представителями очень важных областей деятельности, однако продолжающиеся из года в год постоянные разговоры об их зарплатах создают впечатление, будто речь идет об особенно недооплачиваемых и страдающих от бедности работниках, которых общество недостаточно ценит.

Это, конечно, вопрос оценок, однако нужно упомянуть, что сейчас мы можем все-таки сказать, что учителя, полицейские и спасатели получают такую зарплату, какую большинству работающих жителей Эстонии и не видать, - так называемую среднюю зарплату или даже более высокую.

В публичном секторе и вообще в государственном секторе уже нельзя говорить о неконкурентоспособности заработной платы там по сравнению с зарплатами в частном предпринимательстве. Зачастую чаша весов склоняется тут все-таки не в пользу занятых в частном предпринимательстве работников. Однако налоговые деньги, которые можно распределять из общего бюджета между разными областями деятельности, зарабатывает для государства все-таки частный сектор, дела у которого в нынешней ситуации идут не лучшим образом - работников сокращают и о повышении зарплат большая часть и мечтать не смеют. Кроме того, находящиеся на зарплате у государства имеют больше прочих благ. Так что, говоря о солидарности, можно иногда подумать также о ситуации на рынке труда в более широком смысле.