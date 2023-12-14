"Больше всего во время войны страдают местные жители", - сказала директор Синимяэского музея в Вайвара Ивика Майдре, представляя недавно открывшуюся выставку "Люди и судьбы", которая придает событиям Второй мировой войны человеческое лицо.

Военная история - это не только истории генералов и полковников. Гораздо важнее судьбы простых людей, добавила Ивика Майдре. Наружные стенды рассказывают историю шести обычных людей. На обратной стороне стенда размещена информация о связанном с этим человеком месте. Например, один стенд посвящен Йоханнесу Апсу и Силламяэскому заводу по производству масел, где он работал и который пытался спасти от взрыва.

Йоханнес Апс родился в 1915 году, был слесарем на Силламяэском (бывшем Тюрсамяэском) заводе масел и боксером, несколько раз входил в тройку призеров на чемпионатах Эстонии.