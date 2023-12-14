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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Праздник света с болью в сердцах

Ирина Кивисельг
, журналист
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Евреи по всему миру отмечают праздник Ханука, во время которого в течение восьми дней зажигают свечи. Он начался 7 декабря, а в понедельник Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры собрало гостей, чтобы вместе отметить один из самых светлых праздников в году.

По традиции первую свечу в меноре (ритуальном подсвечнике) зажигает почетный гость. В Таллинне им стал председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. В Кохтла-Ярве выполнить почетную миссию зажжения пятой свечи еврейская община попросила нового мэра Хенри Казело. 

Ханука

Свечи зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Предание повествует о том, что, поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. В память об этом каждый вечер зажигают свечи: одну - в первый день праздника, две - во второй и так далее до восьми, используя для этого специальный подсвечник - ханукию. Поэтому Хануку называют также праздником света, который длится восемь дней - каждый вечер после захода солнца евреи зажигают свечи, которые символизируют единение и обновление.
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