ГАЛЕРЕЯ ⟩ Праздник света с болью в сердцах

Евреи по всему миру отмечают праздник Ханука, во время которого в течение восьми дней зажигают свечи. Он начался 7 декабря, а в понедельник Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры собрало гостей, чтобы вместе отметить один из самых светлых праздников в году.
По традиции первую свечу в меноре (ритуальном подсвечнике) зажигает почетный гость. В Таллинне им стал председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. В Кохтла-Ярве выполнить почетную миссию зажжения пятой свечи еврейская община попросила нового мэра Хенри Казело.