Опрос: в декабре отставку Каи Каллас поддерживали свыше 70% жителей Эстонии

Такое количество респондентов ответили "да" или "скорее да" на вопрос "Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?".

23% ответили "нет" или "скорее нет", еще 6% затруднились с ответом.

По сравнению с предыдущим опросом, проведенным месяц назад, доля поддерживающих отставку нынешней главы правительства выросла на три процентных пункта.

С конца августа Nortsat проводила данный опрос в общей сложности шесть раз. Доля тех, кто поддерживает отставку премьер-министра, остается довольно стабильной.

Очередной опрос Norstat был проведен с 13 по 13 декабря в интернете. В нем принял участие 1001 гражданин Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.