В Эстонии из-за падений умирает больше людей, чем при ДТП и пожарах

По данным Департамента статистики, в прошлом году из-за случайных падений погибло 212 человек, в то же время в результате ДТП, утоплений и пожаров погибло в общей сложности 126 человек.

Аналитик Департамента статистики Генри Ласс сказал ERR, что случайные падения стали наиболее распространенной причиной смерти в прошлом году, чем все ДТП, утопления и пожары вместе взятые.

"За последние десять лет в результате падений погибло 1411 человек", — сказал Ласс, отметив, что за последние десять лет это более распространенная причина смерти, чем аварии, утопления или пожары.

За последние десять лет в результате ДТП погибло 806 человек, в пожарах погибло 464 человека и утонуло 450 человек.

Спасательный департамент ведет учет падений в домашних условиях, куда на помощь выезжали спасатели. В эту статистику не включены падения из-за проблем со здоровьем, например, инсульта.

В домашних условиях, куда спасателям пришлось выезжать на помощь, в прошлом году произошло 843 падения, что на сто меньше, чем в 2021 году. В то же время смертей от падений было больше, чем годом ранее.

В большинстве случаев спасатели выезжали на помощь упавшему с кровати или унитаза пожилому человеку, страдающему хроническими заболеваниями. Жертвами падений также зачастую становились инвалиды.