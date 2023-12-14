Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков вступил в Центристскую партию

По данным Коммерческого регистра, это произошло 12 декабря.

"Из политики я давно ушел: начинал в 1996 году, а в 2002-м закончил, дважды за это время приняв участие в муниципальных выборах. А то, что сейчас вступил в Центристскую партию - это естественное решение", - сказал в четверг Олег Карпиков в разговоре с корреспондентом Rus.ERR.

"На работу в Нарве меня пригласили центристы. Если я иду в эту команду, то должен и вступить в партию. Надо придерживаться командной игры. Пригласивший меня в Нарву мэр города Яан Тоотс - центрист. Наши взгляды совпадают, поэтому я не колебался", - добавил Карпиков.

В то же время о том, чтобы выставить свою кандидатуру на следующих местных выборах, Карпиков пока не думал.

"Наверное, еще немножко рано мне об этом думать. Но могу сказать, что это будет связано с тем, как пойдет в Нарве моя работа. Если мне удастся претворить наши цели в жизнь, сделать что-то для Нарвы лучше, то есть смысл баллотироваться", - заметил вице-мэр.

Мэр Нарвы Яан Тоотс является одним из вице-председателей Центристской партии.