ОПРОС ⟩ Какое праздничное дерево вы ставите - живое или искусственное?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Иван САФОНОВ, пенсионер: - Искусственную ель, потому что как я в лес пойду? Уже лет двадцать ставлю одну и ту же, хотя считаю, что живая всегда лучше. Они тоже продаются, но для пенсионера дороговато. Без елки новогоднего праздника не представляю, хотя бы веточку, ну и соседку хорошую...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лилия СЕВАСТЬЯНОВА, предприниматель: - У меня дома искусственное белое дерево стоит - даже не елка, но хвойное, уже лет десять ему, но украшаю по-разному, и с каждым разом все лучше получается. Живое не хочу, потому что природу беречь надо, да и мусора от нее потом бывает много. Для запаха в комнате достаточно ветки.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Петр ТАРЕЕВ, пенсионер: - Лучше искусственную елку, потому что природу надо беречь. Зачем деревья губить? Я вообще дома никакой не ставлю - живу в Ору и окна выходят на городскую елку, у нас растущую украшают. Приоткрыл штору - и уже праздник!

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья ТУМАНОВА, деятель культуры: - Дети выросли, поэтому дома не ставим, но на террасу всегда живую приносим, запах другой и настроение. У нас свой участок в лесу, там много молодой поросли. Мое детство прошло в сибирской степи, ели у нас не росли, но в клуб всегда привозили, возьмешь маленькую веточку домой - праздник и радостью пахнет.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юрий ХОРЕВ, художник: - Когда маленькие дети были, ставили, сейчас нет. Разные были, но исходя из традиции - живая всегда лучше. С одной стороны, жалко вырубать, но RMK все равно ведь порубит. Праздничное дерево - только ель. Хотя если поимпровизировать, новогоднее дерево из чего угодно можно сделать, хоть из картона вырезать. Главное - создать настроение.